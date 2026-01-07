Κίνα: Παρατείνει έως τα τέλη του 2026 το πρόγραμμα εκκαθάρισης επισφαλών τραπεζικών δανείων

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Κίνας αποφάσισε να παρατείνει την πολιτική που επιτρέπει στις τράπεζες να μεταφέρουν μαζικά επισφαλή προσωπικά δάνεια μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η κίνηση αυτή γίνεται καθώς οι δανειστές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες αθετήσεις καταναλωτικών δανείων και καθυστερήσεις στις πιστωτικές κάρτες.

Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (NFRA) εξέδωσε ανακοίνωση που επιτρέπει στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων να συνεχίσουν τη μεταβίβαση και διάθεση μη εξυπηρετούμενων προσωπικών δανείων έως τα τέλη του 2026. Το πρόγραμμα επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Οι πηγές προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμες, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Η πολιτική, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2021, αφορούσε αρχικά έξι κρατικές τράπεζες και 12 μετοχικές τράπεζες, με άλλους δανειστές να διαχειρίζονται τα μη εξυπηρετούμενα προσωπικά δάνεια μέσω αυτοείσπραξης ή διαγραφών. Στα τέλη του 2022, το πρόγραμμα επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει τράπεζες πολιτικής, ορισμένες περιφερειακές τράπεζες, εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και εταιρείες καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Η παράταση καταδεικνύει τις προσπάθειες του Πεκίνου να δώσει στις τράπεζες περισσότερο περιθώριο για να διαχειριστούν την επιδεινούμενη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία, η οποία πλήττεται από την κρίση χρέους στον τομέα των ακινήτων και την υποτονική κατανάλωση.

Τα ποσοστά επισφαλών δανείων στα προσωπικά δάνεια, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων των κρατικών τραπεζών, έχουν αυξηθεί. Οι κινεζικές τράπεζες επιταχύνουν την πώληση προβληματικών δανείων, καθώς τα περιθώρια κέρδους φτάνουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας (ICBC), η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στον κόσμο με βάση το ενεργητικό, ανακοίνωσε ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για προσωπικά καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 2,51% στα τέλη Ιουνίου, σημειώνοντας άνοδο 0,12 ποσοστιαίων μονάδων από τα τέλη του 2024. Το ποσοστό καθυστέρησης των πιστωτικών καρτών έφτασε το 3,75% στο τέλος Ιουνίου, με αύξηση 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας.

Οι μεταφορές προσωπικών επισφαλών δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος ανήλθαν στα 107,6 δισεκατομμύρια γιουάν το πρώτο εξάμηνο του 2025, υπερδιπλάσιες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Securities Times.