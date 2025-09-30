ΚΕΠΕ: Η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης - Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ στο 2,1%

Η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή σε τροχιά ανάπτυξης, με τον μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στο σύνολο του έτος 2025 να προβλέπεται στο 2,1%, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Όπως σημειώνεται, η εκτίμηση αυτή συνιστά μία ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της αντίστοιχης προηγούμενης πρόβλεψης του ΚΕΠΕ (2,2%), καθώς αντανακλά την ήπια επιβράδυνση που κατέγραψε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η σταθερά θετική προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενισχύεται από τις ενδείξεις για αυξημένη δυναμική των κλάδων του τουρισμού και των κατασκευών, από την επικείμενη εφαρμογή θεσμοθετημένων και εξαγγελθέντων μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, από τις προσδοκίες επιτάχυνσης της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου τους σκέλους που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και από τις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ και το σταθερότερο κλίμα που διαμορφώνεται από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τους δασμούς.

Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που απορρέουν στην παρούσα συγκυρία από το εξωτερικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σοβαροί, γι' αυτό και τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης.