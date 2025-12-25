Κέντρο Δεδομένων στην περιοχή της Μεγαλόπολης - 100 νέες θέσεις εργασίας

Στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εντάχθηκε επενδυτική πράξη στο δήμο Μεγαλόπολης. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, μία μεγάλη επένδυση, συνολικού κόστους 39,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. ευρώ, αποτελούν χρηματοδότηση μέσω του ΔΑΜ, έρχεται στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης.

Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργήσει Κέντρο Δεδομένων, ονομαστικής δυναμικότητας 5 MW IT, σε εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας 2.820 τ.μ.

Η επιχείρηση αυτή, αναμένεται να δημιουργήσει, περίπου εκατό νέες θέσεις εργασίας, αλλά και πολλά άλλα, πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη Μεγαλόπολη και την γύρω περιοχή.

Η συγκεκριμένη απόφαση, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών παρεμβάσεων, για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δις ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση.