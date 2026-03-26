Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει σε δώρα, επιδόματα και τριετίες

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει ανοδικά τις τριετίες, τα κλιμάκια στο δημόσιο και φυσικά πολλά επιδόματα», ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό Συμβούλιο μιλώντας για την αύξηση στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου.

«Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο» ανέφερε.

Με τον νέο κατώτατο μισθό οι τριετίες διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτη: 1.012 ευρώ (από 968 ευρώ)

Δεύτερη: 1.104 ευρώ (από 1.056 ευρώ)

Τρίτη: 1.196 ευρώ (1.144 ευρώ)

Τι αλλάζει σε επίδομα γάμου και επίδομα ανεργίας

Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει προσαυξήσεις και στα επιδόματα γάμου και ανεργίας.

Συγκεκριμένα στο επίδομα γάμου είναι 10%, άρα προσαύξηση στον κατώτατο 92 ευρώ (αντίστοιχη προσαύξηση 10% στις τριετίες).

Σε ό,τι αφορά το επίδομα επίδομα ανεργίας, αυτό ανεβεί στα 564 ευρώ από τα 540 ευρώ

Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Παράλληλα οριζόντια αύξηση 40 ευρώ θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στη μισθοδοσία τους.

Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξησή του