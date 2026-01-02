Σημαντικά υψηλότερες φέρονται να είναι οι συνολικές αποδοχές της Κριστίν Λαγκάρντ από το ποσό που εμφανίζεται επισήμως στις οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το συνολικό εισόδημα της προέδρου της ΕΚΤ για το 2024 εκτιμάται στις 726.000 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περίπου 56% σε σχέση με τον βασικό μισθό των 466.000 ευρώ της Λαγκάρντ που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας.

Επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές της Λαγκάρντ εκτός επίσημης αναφοράς

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται από τους αυστηρούς κανόνες διαφάνειας που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν πλήρη και αξιόπιστη δημοσιοποίηση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών.

Πέραν του βασικού μισθού της η Λαγκάρντ - η θητεία της οποίας στο τιμόνι της ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027 - λαμβάνει περίπου 135.000 ευρώ ετησίως σε στεγαστικά και λοιπά επιδόματα, καθώς και περίπου 125.000 ευρώ για τη συμμετοχή της στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Τετραπλάσιες οι απολαβές της Λαγκάρντ από εκείνες του προέδρου της FED

Τα επιδόματα και οι πρόσθετες αυτές αμοιβές της Λαγκάρντ δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Οι υπολογισμοί των FT βασίζονται σε στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ και της BIS, καθώς και σε τεχνικό έγγραφο που καθορίζει τους όρους αμοιβής των ανώτερων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν εισφορές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα ούτε ιατρικές και ασφαλιστικές παροχές που καλύπτονται από την ΕΚΤ. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές αποδοχές της Κριστίν Λαγκάρντ εκτιμάται ότι είναι σχεδόν τετραπλάσιες από εκείνες του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ.