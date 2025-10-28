Οριακή κάμψη εμφάνισαν οι προσδοκίες των καταναλωτών της Ευρωζώνης για την πορεία του πληθωρισμού κατά τους επόμενους μήνες, με τους Έλληνες να αυξάνουν σημαντικά τις προβλέψεις τους για την πορεία του πληθωρισμού μέσα στον επόμενο χρόνο.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα Καταναλωτικών προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που «έτρεξε» κατά τον Σεπτέμβριο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, οι καταναλωτές της Ευρωζώνης εκτίμησαν πως ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί για τους επόμενους 12 μήνες στο 2,7% έναντι 2,8% στην αντίστοιχη έρευνα του Αυγούστου.

Οι Έλληνες καταναλωτές εκτίμησαν πως ο πληθωρισμός για το επόμενο 12μηνο θα διαμορφωθεί στο 8% έναντι του 6% στην έρευνα του Αυγούστου, σημειώνοντας -με διαφορά- τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των 11 κρατών μελών της Ευρωζώνης που εξετάζει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό ενισχύουν την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική της στην τακτική συνεδρίαση της Πέμπτης, μετά από μειώσεις επιτοκίων κατά 2% κατά το έτος έως τον περασμένο Ιούνιο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δηλώνουν πλέον ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι ισορροπημένοι, οπότε είναι καλύτερο για την ΕΚΤ να διατηρήσει σταθερή την πολιτική της, καθώς το επιτόκιο καταθέσεων 2% δεν περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη ούτε την τονώνει.

Οι καταναλωτές διατήρησαν επίσης αμετάβλητη την άποψή τους για την αύξηση του εισοδήματός τους, ακόμη και αν προέβλεπαν κάπως υψηλότερες δαπάνες για το επόμενο έτος, πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία παρέμειναν επίσης σταθερές.