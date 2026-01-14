«Καμπανάκι» Βιλερουά για το έλλειμμα: Αν φέτος υπερβεί το 5%, η Γαλλία μπαίνει σε «επικίνδυνη ζώνη»

«Η Γαλλία θα εισέλθει σε “επικίνδυνη ζώνη” εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας υπερβεί το 5% το 2026, δήλωσε την Τετάρτη ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ και διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά.

«Πρέπει να πω με κάποια σοβαρότητα ότι με έλλειμμα άνω του 5%, η Γαλλία θα βρεθεί στην κόκκινη ζώνη, στη ζώνη κινδύνου όσον αφορά τους διεθνείς δανειστές», δήλωσε ο Βιλερουά στο BFMTV, ενώ πρόσθεσε ότι, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα που περιβάλλει τον προϋπολογισμό κοστίζει τουλάχιστον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης.

«Για το σύνολο του 2025, η ανάπτυξη (της Γαλλίας) αναμένεται να είναι 0,9%», δήλωσε, επισημαίνοντας την τελευταία έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας για το επιχειρηματικό κλίμα.

Οι βουλευτές δεν κατάφεραν να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό για το 2026 μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η ψήφιση έκτακτης νομοθεσίας.

Την Τρίτη επανέλαβαν την εξέταση του προϋπολογισμού για το 2026, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση θα χρειαστεί να παρακάμψει το κοινοβούλιο με ειδικές συνταγματικές εξουσίες για να τον περάσει.