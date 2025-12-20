Κ. Τσιάρας: Θα ικανοποιήσουμε το αίτημα για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη μάνικα

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ κάνοντας λόγο για μία δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν θέσει εξαρχής τον εαυτό τους στη διάθεση των αγροτών για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Πρόθεση παράτασης της σταθερής και χαμηλής τιμής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτέλεσε βασικό αίτημα των αγροτών από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι από το 2024 έχει εγκριθεί για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλή και κλειδωμένη τιμή στα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με τη ΔΕΗ για περαιτέρω μείωσή της.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση παράτασης της χαμηλής και σταθερής τιμής για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, καθώς οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας δεν εξελίχθηκαν όπως αρχικά είχε προβλεφθεί.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο βασικό αίτημα των αγροτών, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας πως, παρά τις επιστροφές φόρου μέσω ΑΑΔΕ, η προκαταβολική καταβολή του ΕΦΚ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο.

«Τα δύο βασικά ζητήματα του κόστους παραγωγής, το ρεύμα και το πετρέλαιο, βρίσκονται στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δημόσια διαπραγμάτευση, αλλά σε ουσιαστικό διάλογο με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Τέλος, σημείωσε ότι, αν και οι κινητοποιήσεις γίνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο για την κοινωνία, η πολιτική βούληση για στήριξη του αγροτικού κόσμου παραμένει σταθερή, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.