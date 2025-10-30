Κ. Τσιάρας: Πληρωμές 950 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο - Χρειάζεται σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της ευλογιάς

«Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτό τον αγώνα δρόμου», ώστε να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, μετά από τους ελέγχους που πρέπει απαραίτητα να γίνουν, εντός του Νοεμβρίου», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Kώστας Τσιάρας, μιλώντας για τρία συγκεκριμένα ορόσημα αλλά και για όσα «όλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν για να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι».

«Ο κύριος Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι βρισκόμαστε ενώπιον τριών συγκεκριμένων ορόσημων. Το ένα ορόσημο είναι η 4η Νοεμβρίου με την κατάθεση του λεγόμενου Action Plan 2, το δεύτερο ορόσημο είναι η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και το τρίτο ορόσημο είναι να μπορέσει να υπάρξει η ουσιαστική νομοθέτηση για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος του χρόνου», είπε ο κ. Τσιάρας σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Είναι τρία συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κυρίως για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βεβαίως να στηρίξουμε και τον παραγωγικό, αγροτικό, κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας», συμπλήρωσε.

«Και το μέτρο 23 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου»

«Καταλαβαίνετε ότι με το που θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση θα υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης του πόρου υπέρ του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει αποζημιώσεις περίπου 170 180 εκατομμυρίων ευρώ, εντός του Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρχει μια μεγάλη ροή οικονομικών πόρων συνολικά προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.

Αν σκεφθείτε ότι το μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση είναι 550 – 600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει να δώσει άλλα 170 -180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη ροή οικονομικών πόρων», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Σε συνεχή επικοινωνία με την Κομισιόν

Η επικοινωνία είναι συνεχής προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα σε κανένα από τα τρία σημεία, το Action Plan 2 και πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά, κάτι το οποίο κυρίως θα αναβαθμίσει την αξιοπιστία μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως θα δημιουργήσει και από την άλλη πλευρά ένα σοβαρό αντικειμενικό κριτήριο για την καταβολή των επιδοτήσεων, ανέφερε στη συνέχεια.

Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων των πόρων που κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες παραγωγούς, προφανώς έχει ως αιτία την προσπάθεια να κλείσουμε τα παράθυρα, είπε ο κ. Τσιάρας εξηγώντας: «Απλούστατα γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν πλήρωνε στο παρελθόν με έναν τέτοιο τρόπο και υπάρχουν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ουσιαστικά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και μας λένε ότι αν δεν λάβουμε μέτρα και αν δεν κάνουμε ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, θα μπει σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι πολύ σοβαρή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός νομίζω τόνισε πως πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που καλούμαστε να κάνουμε στην Ελληνική Πολιτεία, τόνισε.

«Αποζημιώσεις ζωοτροφών ξεκίνησαν να δίνονται από την 27η Οκτωβρίου. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουν πληρωθεί τα φερτά υλικά του Ντάνιελ για τις αγροτικές εκτάσεις που δεν μπορούσαν να είναι εκμεταλλεύσιμες λόγω της θεομηνίας.

«Ο διάλογος που να θέτει όλα τα ζητήματα ουσιαστικά στο τραπέζι της συζήτησης, είναι το βήμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε αλλά και να κάνουμε τη μετάβαση στην επόμενη μέρα της διαφάνειας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ προσωπικά πιστεύω στον διάλογο και νομίζω ότι όσες φορές είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνομιλήσω με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, με συλλόγους, με φορείς, πάντοτε με ειλικρίνεια, θέτοντας τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, ανεξαρτήτως με το αν μετά, υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις ή κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση.

«Προφανώς δεν θα απολυθεί κάποιος»

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα της ενσωμάτωσης στην ΑΑΔΕ, ο κύριος Τσιάρας απέκλεισε το ενδεχόμενο απολύσεων, αλλά διευκρίνισε ότι « το ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στο επίπεδο που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, προφανώς θα είναι αντικείμενο κάποιας αξιολόγησης, καθώς απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Προφανώς θα υπάρχει εντός εισαγωγικών κάποιου είδους τεχνική λύση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσδιορίζονται και άλλα αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η παράδοση του γάλακτος, η παράδοση του κρέατος, οι αγορές των ζωοτροφών».

«Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων»

Μιλώντας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο αρμόδιος υπουργός κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να δείξουν υπευθυνότητα, σημειώνοντας "δεν πρέπει να προστρέχουμε ούτε στο λαϊκισμό, ούτε σε όσα χαϊδεύουν τα αυτιά των απελπισμένων ανθρώπων. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει ή φοβούνται ότι θα χάσουν τα ζώα τους είναι σε δύσκολη θέση, αλλά η λύση πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη".

Απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο υπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά "μέχρι πριν ένα μήνα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μας έλεγε ότι η λύση στο πρόβλημα της ευλογιάς είναι το τεστ του σάλιου και έκανε δηλώσεις δεξιά και αριστερά εναντίον του εμβολίου. Δεν κατανοώ πώς μπορεί να προτείνεται εμβολιασμός όταν εγκεκριμένο εμβόλιο δεν υπάρχει".

Ξεκαθάρισε ότι "μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα", και πως "καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό κατά της ευλογιάς". Ανέφερε δε ότι "οι χώρες που εφάρμοσαν εμβολιασμό, όπως η Τουρκία και η Ινδία, βρίσκονται σε ενδημικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους".

Υπογράμμισε ότι το όλο ζήτημα θα πρέπει να προσεγγιστεί με επιστημονικό τρόπο και όχι με αυθαίρετες ή επιπόλαιες εισηγήσεις, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη συσταθεί Εθνική Επιστημονική Επιτροπή κατά της Ευλογιάς,με κορυφαίους καθηγητές των δύο Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει το ζήτημα "με επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση".

Τέλος, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, καθώς "υπάρχει εκτεταμένη διάδοση της ευλογιάς και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία", ενώ την ίδια στιγμή "η Γερμανία έθεσε τεράστιο ζήτημα για τη γρίπη των πουλερικών, ενώ στη Γαλλία και την Ισπανία υπάρχει εκτεταμένη οζώδης δερματίτιδα στα βοοειδή".