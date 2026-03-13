Κ. Πιερρακάκης στο Reuters: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο

Η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας επιμείνουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ο επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές επιπτώσεις και ασκώντας πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, δήλωσε ότι οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα αντικατοπτρίζονται αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και, τελικά, στις τιμές καταναλωτή.

«Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα, ώστε να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας, όσο και τους πολίτες και τις οικονομίες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους φόρους στην ενέργεια, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα, με στόχο την άμβλυνση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία εισήγαγαν αυτή την εβδομάδα ανώτατα όρια στις τιμές του πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους, αλλά τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων μεγάλων οικονομιών σημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη.

Ο Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα πρόσφατα ανώτατα όρια κερδών που εισήγαγε η Ελλάδα στα καύσιμα και τα τρόφιμα δεν θα έχουν «ουσιώδη άμεση δημοσιονομική επίδραση στον προϋπολογισμό» και, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις – σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας – έχουν επηρεαστεί.

Η ελληνική οικονομία είναι «ισχυρή και ανθεκτική»

Ο ίδιος τόνισε ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει λάβει υπόψη το χειρότερο σενάριο για ολόκληρο το έτος. «Ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παραμένει κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», είπε.

Ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, αλλά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς».

Η ΕΕ σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις σε έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και ενεργειακών δικτύων και εξετάζει την πιθανότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR), με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ζήτησε ταχύτερα βήματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επισημαίνει το Reuters. «Ένας από τους πρωταρχικούς μου στόχους είναι, επομένως, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ζωτικής σημασίας», σημείωσε.