Κ. Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους

Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών.

Αυτό υπενθύμισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ. Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο υφυπουργός τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνοται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

«Τηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις», τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.



Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.

«Είναι άσκοπο και αδόκιμο να ασκείται τέτοια κριτική για το 112», τόνισε, παράλληλα, ο Κώστας Κατσαφάδος.