Κ. Καραγκούνης: Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αυξήσεις μισθών και φοροελαφρύνσεις

Με αιχμή τους ελέγχους στην αγορά και τη μείωση φόρων για τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακουφίσει πολίτες και καταναλωτές που πλήττονται από την ακρίβεια, τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καταγκούνης μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφορικά με την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για την ακρίβεια, ο κ. Καραγκούνης επισήμανε ότι η στρατηγική αντιμετώπισης στηρίζεται στην ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά με αυστηρά πρόστιμα για αισχροκέρδεια και παράνομες πρακτικές, αλλά και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω φοροελαφρύνσεων.

Όπως τόνισε, για πρώτη φορά δίνεται προτεραιότητα στη μεσαία τάξη, «σε αυτούς που παράγουν, εργάζονται και πληρώνουν φόρους», με μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση μισθών, ιδίως για οικογένειες με παιδιά. «Παράλληλα, η πολιτική αυτή συνδέεται με την ανάγκη στήριξης του δημογραφικού, που παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα», ανέφερε.

«Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν οι πολίτες δουν πραγματική ενίσχυση στο πορτοφόλι τους. Πρώτοι από όλους οι μισθωτοί θα δουν αύξηση των εισοδημάτων τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.