K. Kαραγκούνης: Ενισχύουμε την Επιθεώρηση Εργασίας με νέες προσλήψεις - Κάτω από το 8% η ανεργία

Στην ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και στο ρόλο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το οποίο εμείς λέμε στο υπουργείο Εργασίας και το κάναμε πράξη από την πρώτη στιγμή, είναι να ενισχύσουμε όσο μπορούμε το έργο της ανεξάρτητης αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εμείς το θέλουμε πάρα πολύ σημαντικό για την εφαρμογή του εργατικού νόμου. Όσο και πολλές φορές το λέω και εγώ, όσο και να νομοθετεί ένα υπουργείο, το υπουργείο Εργασίας, αν δεν υπάρχει ο έλεγχος, αυτόν τον οποίο νομοθετούμε, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει το αποτέλεσμα.

Να προσθέσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας που έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση και στους ελέγχους και στις κυρώσεις και στα πρόστιμα.

Αυτά έχουν ανέβει περίπου 30% σε σχέση με θα έλεγα με το 2019, ίσως και παραπάνω. Έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ την Επιθεώρηση Εργασίας. Αυτό είναι το εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό, ότι δηλαδή έχουμε 28 νέους υπαλλήλους, τους οποίους εντάξαμε στο δυναμικό της Ανεξάρτητης Αρχής από το 2024.

Έχουμε μεταταχθεί 12 μέσω κινητικότητας, έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ 14, δύο υπάλληλοι μέσω προκηρύξεων της ΔΥΠΑ, 758 θέσεις είναι καλυμμένες και έχουν δεσμευθεί για 139 θέσεις για νέες προσλήψεις μέσω των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Οπότε από τις 995 οργανικές θέσεις που προβλέπει ο νόμος είναι ποσοστό καλυμμένο για την Ανεξάρτητη Αρχή πάνω από 90%.

Το ίδιο γίνεται σε όλα τα τμήματα και των εργασιακών σχέσεων και για τους επιθεωρητές εργασίας και για την υγεία και την ασφάλεια. Ειδική Υγείας και Ασφάλειας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικά, πολύ σημαντικά. Ακριβώς γιατί έχουμε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και βεβαίως εν προκειμένω την ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας».

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ακολούθως τόνισε ότι: «Εντυπωσιακό η αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών, που αυτό τι σημαίνει; Αύξηση του εισοδήματος για τους εργαζόμενους; Είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Βεβαίως, και έσοδα για το κράτος. Προφανώς, καταγγελίες μπορεί να γίνουν και ανώνυμα. Η ψηφιακή κάρτα κάνει αυτό το πολύ ουσιαστικό, καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας.

Γι αυτό υπάρχει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιτήρησης Εργασίας ακόμα και από ανώνυμη καταγγελία θα επιληφθεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μόνο στο πρώτο εξάμηνο, 2.142.000 δηλωθείσες υπερωρίες. Αυτό σημαίνει ότι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν πολύ σημαντικό έργο, αλλά και η ψηφιακή κάρτα εντός εισαγωγικών, υποχρεώνει τους εργοδότες να καταβάλλουν τις δηλωθείσες υπερωρίες.

Ευρύτερα στο στον τουρισμό, έχουμε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών κατά 1.000%, μιας και μιλάμε για τουριστική περίοδο την εστίαση κατά 130% και βεβαίως και στους υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανία 85%, στο λιανεμπόριο 92%.

Και αυτό συνεχώς επεκτείνεται, Αλλά όταν έχουμε τέτοιους αριθμούς μόνο στο πρώτο εξάμηνο καταλαβαίνετε πριν μπει καν θα έλεγα η καρδιά του καλοκαιριού. Φανταστείτε μετά στο επόμενο εξάμηνο πόσο θα εκτοξευθούν αυτές οι υπερωρίες. Θα το δούμε βεβαίως και στη συνέχεια.

Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μπει μία τάξη στην αγορά εργασίας, να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, να προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός γιατί αυτό το ξεχνάμε. Εσείς έχετε μια επιχείρηση και λειτουργείτε σύννομα και κάποιος άλλος δίπλα δεν ακολουθεί τη διαδικασία.

Ξέρετε ότι αυτό είναι εναντίον σας και εναντίον γενικώς του υγιούς ανταγωνισμού, πράγμα το οποίο το θέλουμε στην αγορά εργασίας, καθαροί όροι, καθαρές παιχνίδι και βεβαίως προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Και επειδή ακούω και τις κριτικές των κομμάτων που γίνονται αύξηση, εγώ καλόπιστα το δέχομαι όλα, αλλά δεν μας λένε τι γινόταν στο παρελθόν. Δεν μας λένε πόσο υποδηλώνοντας και η εργασία και οι υπερωρίες, οι οποίες δεν πληρωνόντουσαν. Νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες οι οποίες έχουμε κάνει και μπροστά σε ένα μάλλον σε σχέση με αυτό που ζούσαμε στο παρελθόν, μιας έτσι θα έλεγα ομιχλώδους καταστάσεως σε πολλά άλλα ζητήματα, πόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά σήμερα».

Το εργασιακό νομοσχέδιο

Στη συνέχεια επισήμανε πως: «Υπάρχει περιορισμός, είναι 150 ώρες υπερωρίας τις οποίες δεν μπορεί να είναι παραπάνω Και βεβαίως το 48ωρο σε αναφορά τετραμήνου. Οπότε στην ουσία δεν μιλάμε για 13ωρο, αλλά μιλάμε για μία ακόμα ώρα υπερωρίας, η οποία όπως ξέρετε αμείβεται με 40% επαυξημένη σε σχέση με το ημερομίσθιο.

Οπότε υπάρχει εντός εισαγωγικών μια σκόπιμη παραπληροφόρηση, με την έννοια του 13ωρου. Υπάρχουν αυτοί οι δύο βασικοί περιορισμοί της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας. Από κει και πέρα, γιατί θα έχουμε δυνατότητα συζητήσουμε όλα αυτά για το νομοσχέδιο που είναι σημαντικά. Από κει και πέρα περιλαμβάνονται πάρα πάρα πολλά χρήσιμα εργαλεία, ψηφιοποιημένα εργαλεία τα οποία βοηθούν για τις προσλήψεις των εργαζομένων.

Μην ξεχνάτε ότι η ανεργία έχει πέσει για πρώτη φορά κάτω από το 8%. Θα δούμε πως θα κλείσει και το εξάμηνο και πως θα κλείσει και ο χρόνος. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το ενισχύουμε μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές.

Καταρχήν το κόστος των επιχειρήσεων, διότι κανείς δεν μπορεί να προσλάβει και κανείς δεν μπορεί να δώσει αυξημένους μισθούς αν δεν έχει ανάλογη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων. Έχουμε φροντίσει να μειώσουμε αισθητά το κόστος των επιχειρήσεων. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, του μη μισθολογικού κόστους.

Εύκολες και γρήγορες και γρήγορες προσλήψεις. Ένας άλλος βασικός πυλώνας αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο αντί να χρειάζεται μια σειρά εγγράφων για να γίνουν προσλήψεις, αυτό θα γίνεται κατευθείαν μόνο με ένα έγγραφο.

Ενισχύουμε συνολικά και μειώνουμε τη γραφειοκρατία. Για τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν μια σειρά από πληροφορίες, όλα αυτά θα καταργούνται, γιατί ούτως ή άλλως τηρούνται από το νέο ψηφιοποιημένο σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Αυτό σημαίνει ότι γλυτώνουν πάρα πολύ χρόνο οι επιχειρήσεις και μειώνεται η γραφειοκρατία και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους και με σεβασμό προς την προσωπική ζωή.

Όπως ξέρετε, είμαστε η κυβέρνηση που δώσαμε τα περισσότερα επιδόματα. Αυτονόητο ήταν, υποχρεωτικό είναι, κυρίως στα νέα, τα ζευγάρια τα οποία ξεκινάνε την οικογένειά τους, επίδομα κυοφορίας, λοχείας, τα επεκτείναμε, τη γονική άδεια, το επίδομα γονικής άδειας του μεταγενέστερου τμήματος της άδειας μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες».

Συνθήκες εργασίας

Τέλος, αναφερόμενος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, ο κ. Καραγκούνης είπε πως: «Έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις, μιας και μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας γιατί πολλοί δεν το αναφέρουν, είμαστε κυβέρνηση που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια.

Φέραμε εγκυκλίους που κάναμε παύση εργασιών, είμαστε η μόνη χώρα περίπου στην Ευρώπη. Ίσως, μόνο η Ισπανία να έχει προχωρήσει σε κάτι ανάλογο.

Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχουμε κάνει παύση εργασιών λόγω θερμικής καταπόνησης και το κάναμε επανειλημμένως. Έχουμε υπογράψει προεδρικά διατάγματα, ενσωματώσει κοινοτικές οδηγίες για τους καρκινογόνους παράγοντες. Τώρα υπογράφουμε για τον αμίαντο, για τον μόλυβδο, φέρνουμε νομοσχέδιο για την υγεία και την ασφάλεια, μετά από 40 χρόνια

Υπήρξαν οι τελευταίες παραμετρικές αλλαγές που γίνανε στον κώδικα νόμων Υγείας και Ασφάλειας, ήταν το 1996 και τι κάνουμε;

Εξειδικεύουμε πάρα πολύ τα πράγματα και κάνουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό, διότι θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα. Οι δύο βασικοί, οι δύο βασικοί πυλώνες της υγείας και της ασφάλειας είναι η τεχνικοί ασφαλείας και οι γιατροί εργασίας.

Μέχρι τώρα, τις υποδείξεις της κατέθεταν και προφορικά. Έτσι προβλεπόταν από το νόμο και δυστυχώς είχε γίνει μια γραφειοκρατική διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Τώρα θα γίνονται μόνο εγγράφως και θα ανεβαίνει στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Για να είναι τα πράγματα συγκεκριμένα. Ενισχύουμε τον ρόλο του Τεχνικού ασφαλείας, του συντονιστή Ασφαλείας. Δηλαδή κάνουμε παρεμβάσεις εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, είτε γιατί αυτό τα εργατικά ατυχήματα».