Κ. Χατζηδάκης: Νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για ενεργοποίηση των κοινωφελών ιδρυμάτων

Σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες των Κοινωφελών Ιδρυμάτων για την επίτευξη των σκοπών τους, προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βράδυ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 21, με θέμα: «Παρουσίαση των δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης - Μελλοντικές παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία».

«Οι ιδιώτες ευεργέτες και δωρητές συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, μειώνοντας παράλληλα το βάρος που επωμίζονται οι φορολογούμενοι. Η συγκρότηση της Πρωτοβουλίας 21 αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ενότητας και γόνιμης συνεργασίας. Για πρώτη φορά, τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, με κοινό όραμα, κοινές αξίες και κοινό σκοπό: την προσφορά στην κοινωνία και την πρόοδο της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε:

«Ως κυβέρνηση, είμαστε αποφασισμένοι να ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και βέβαια πιστεύουμε ότι το κράτος οφείλει να ενισχύει και όχι να βάζει εμπόδια στους πολίτες που συνδράμουν με την περιουσία τους στην εκπλήρωση κοινωφελών στόχων. Για αυτό το λόγο θεσπίζουμε ένα σύγχρονο και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για τα Κοινωφελή Ιδρύματα. Το σχετικό νομοσχέδιο - του οποίου η επεξεργασία ξεκίνησε επί των ημερών μου στο Υπουργείο Οικονομικών - πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση».

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για τα ενεργά Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς επίσης και την απαλλαγή τους από φόρο δωρεάς και κληρονομιάς.

Την απλοποίηση του πλαισίου απαλλαγής δωρεών από ΦΠΑ, ώστε να μην απαιτείται, για ορισμένες περιπτώσεις, έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό.

Την ψηφιακή καταγραφή των κοινωφελών ιδρυμάτων και των περιουσιών τους, μέσω ενός ηλεκτρονικού μητρώου, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και αποτελεσματική διαχείριση.

Την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στο έργο τους χωρίς περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Τη δημιουργία ενός πλαισίου για την αναδιάρθρωση των Κοινωφελών Ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Την αξιοποίηση ακινήτων κοινωφελών περιουσιών, για την εξυπηρέτηση της στεγαστικής πολιτικής, με ιδιαίτερη μέριμνα υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών.

«Με αυτές τις ρυθμίσεις, επιδιώκουμε να δώσουμε κίνητρα και να απελευθερώσουμε πόρους των ιδρυμάτων, χωρίς εκπτώσεις σε ζητήματα νομιμότητας», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε επίσης ότι στα επτά χρόνια λειτουργίας της, η Πρωτοβουλία 21 έχει προσφέρει ουσιαστικό έργο:

Με τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όπου ανέδειξε την αξία της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής μας ταυτότητας.

Με τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Τομέας στον οποίο - όπως υπογράμμισε - η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντικούς στόχους. Όπως η προώθηση της απολιγνιτοποίησης, η ενίσχυση των ΑΠΕ που καλύπτουν πλέον το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Επίσης, η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, η αύξηση των πόρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η εξασφάλιση 8 δισ. ευρώ μέσω 3 νέων ταμείων (το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων) για την πραγματοποίηση έως το 2032 έργων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο.

Με τη νέα πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση της άνοιας σε όλες τις μορφές της, όπως η Νόσος Alzheimer. «Για το θέμα αυτό έχουμε εκπονήσει ένα Σχέδιο Δράσης, που στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και στην παροχή ολιστικής φροντίδας υψηλής ποιότητας στα άτομα που πάσχουν από άνοια και συναφείς διαταραχές. Ενώ παράλληλα προβλέπει μέτρα στήριξης για τους φροντιστές --τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά, συχνά αθόρυβα, έναν δύσκολο αγώνα στο πλευρό των ασθενών», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Η δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Αριστείας για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer θα ενισχύσει καθοριστικά αυτόν τον σχεδιασμό. Το Κέντρο θα αποτελέσει εθνικό σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων φροντίδας και στην πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Η Πρωτοβουλία 21 αποδεικνύει στην πράξη τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από έναν κοινό σκοπό. Μας θυμίζει ότι η πρόοδος δεν είναι έργο ενός μόνο φορέα ή μιας κυβέρνησης, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Δημιουργεί ένα νέο υπόδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στα Κοινωφελή ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών και το κράτος. Ένα υπόδειγμα που μετατρέπει την κοινωνική ευαισθησία σε απτό έργο, την αλληλεγγύη σε πράξη, το όραμα σε αποτέλεσμα. Για μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, με σεβασμό στο περιβάλλον, φροντίδα για τον άνθρωπο και πίστη στο μέλλον».