Κ. Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κάνουμε αγώνα δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τους όρους της ΕΕ

Τον αγώνα δρόμου που κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έναρξη καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, με βάση τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ANT1.

«Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, έχουμε αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε αλλά είμαστε πάνω στο πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο συντονίζω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ιδιαίτερα τον υπουργό, τον Κώστα Τσιάρα και υπάρχει ένα συμφωνημένο με την Κομισιόν σχέδιο δράσης το οποίο έχει πάνω από πενήντα διαφορετικά σημεία. Καλούμε τους αγρότες να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Διότι εάν κάνουμε μια κάποια αστοχία, θα έχει θέμα και η χώρα και κυρίως οι ίδιοι. Είμαι βέβαιος ότι οι αγρότες μας το κατανοούν».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε, απευθυνόμενος στους αγρότες: «Υπάρχει πίεση να γίνουν οι πληρωμές, το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση, ή οποιοσδήποτε άλλος που δεν θα ήθελε να πληρωθούν. Αλλά θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες, τους οποίους τους γνωρίζουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μιλήσει και δημόσια, έχει στείλει και μια επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, στις 4 Αυγούστου.

Η επιστολή λέει ότι αν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά, ιδιαίτερα ως προς το ΟΣΔΕ, το κεντρικό μητρώο για τις πληρωμές, μπορεί να υπάρχει και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Προφανώς, κανείς δεν θα το ήθελε αυτό. Υπάρχουν δύο απόψεις από τις οποίες πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις. Η μία άποψη είναι ότι όλα θα προχωρήσουν όπως ήταν τις προηγούμενες τελευταίες δεκαετίες χωρίς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα ήταν μια επιπόλαια άποψη μετά από αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει.

Στο άλλο άκρο, είναι η άποψη ότι έρχεται ένας Αρμαγεδδών, οι αγρότες θα μείνουν χωρίς καμία επιδότηση κ.λπ.».

Και ο Κωστής Χατζηδάκης συνέχισε: «Θα γίνουν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις των αγροτών με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθεί ότι πράγματι οι αγρότες είναι κάτοχοι της γης τους, ότι οι κτηνοτρόφοι διαθέτουν τα ζώα. Και ακολούθως θα ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα, όταν υπάρχει βεβαιότητα και έχουν προχωρήσει οι διασταυρωτικοί έλεγχοι».

Με βάση τα παραπάνω ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε:

1. Έχει δοθεί προτεραιότητα σε αποζημιώσεις των τελευταίων μηνών και μέσα σε 10-15 μέρες από σήμερα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. «Αναφέρομαι στις αποζημιώσεις για τον Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, στις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά που μας απασχολεί τους τελευταίους μήνες. Και είναι επίσης η τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία μελισσοκομία και κτηνοτροφία, αφού γίνουν προηγουμένως οι λεγόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για να μην έρθουν οι Βρυξέλλες να μας πουν "κακώς τα δώσατε τα λεφτά, φέρτε τα πίσω" ή επιβληθούν καινούργια πρόστιμα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

2. Ακολουθούν οι ετήσιες επιδοτήσεις για τις οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χατζηδάκης:

- Έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά δηλώσεις πάνω από 600.000 αγρότες. Παρέμεναν πριν από λίγες μέρες ακόμα 40.000 δηλώσεις περίπου για να οριστικοποιηθούν.

- Από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, το 7% είχε θέμα με το λεγόμενο ΑΤΑΚ, δηλαδή τη βεβαίωση για την περιουσία. Σε αυτούς θα σταλεί μια προσωπική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ τις επόμενες ημέρες ότι θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία σχετικά με το ΑΤΑΚ, γιατί είναι ουσιώδες ζήτημα.

- Σε άλλο ένα 4% των αγροτών, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα (Σέρρες, Δράμα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης κ.λπ.) υπάρχει ένα άλλο ιδιαίτερο θέμα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία. Μετά από επαφές με την Κομισιόν, σήμερα θα εκδοθεί εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σχετική ανακοίνωση.

Σε ερώτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους μάρτυρες που καλούνται εκεί ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Πρώτα απ' όλα υπάρχει σύγκλιση στο 70% μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ως προς τους μάρτυρες που έπρεπε να κληθούν. Ήδη καταθέτουν ουσιώδεις μάρτυρες που είναι οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καταθέσουν υπουργοί και στη συνέχεια έχει συμφωνηθεί ότι θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης.

Αναλόγως των στοιχείων που θα υπάρχουν ή θα έχουν προκύψει θα κληθούν και περισσότεροι μάρτυρες. Θα εκτιμηθεί εκείνη την ώρα. Η Βουλή αποφασίζει. Δεν αποφασίζω εγώ. Αλλά η συμφωνία είναι δεδομένη και κανείς να μην σπεύδει να βγάζει πρόωρα συμπεράσματα», ζήτησε κλείνοντας.