Το Ισραήλ μεταφέρει από την Ιρλανδία στο Λουξεμβούργο τα ομόλογα διασποράς

Το Ισραήλ μετέφερε τη διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης από την ΕΕ για το ενημερωτικό δελτίο ομολόγων της Διασποράς του από την Ιρλανδία στο Λουξεμβούργο, εν μέσω αυξανόμενης αντίθεσης στο Δουβλίνο για τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας στην έγκριση του προγράμματος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ιρλανδοί νομοθέτες και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες έχουν ζητήσει από την κεντρική τράπεζα να σταματήσει να διευκολύνει την πώληση ομολόγων τον τελευταίο χρόνο, λόγω της σχεδόν διετούς στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Τα ομόλογα της διασποράς του Ισραήλ - ένα μέσο άντλησης κεφαλαίων από ομογενείς - είναι σχετικά μικρά και πωλούνται κυρίως σε εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως για να συμπληρώσουν τις πωλήσεις ομολόγων του κράτους, που χρηματοδοτούν το έλλειμμα του προϋπολογισμού, αυξημένο λόγω της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Οι χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να επιλέξουν κράτος μέλος της ΕΕ για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου, όταν οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται στην ΕΕ. Η ιρλανδική κεντρική τράπεζα είχε εγκρίνει το πρόγραμμα ομολόγων του Ισραήλ για τη Διασπορά κάθε χρόνο από το 2021.

Μια κοινή επιτροπή Ιρλανδών νομοθετών συνέστησε τον Αύγουστο στην κυβέρνηση να τροποποιήσει τους κανονισμούς της ΕΕ, ώστε να επιτρέπεται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα να αρνείται να ενεργεί ως αρμόδια αρχή για τέτοια ενημερωτικά δελτία ομολόγων.

Η Ιρλανδία θεωρείται ένα από τα πιο φιλοπαλαιστινιακά κράτη μέλη της ΕΕ. Αναγνώρισε επίσημα παλαιστινιακό κράτος πέρυσι.

Η ιρλανδική κεντρική τράπεζα έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι νομικά υποχρεωμένη να εγκρίνει οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Σε επιστολή προς νομοθέτη, ο διοικητής Gabriel Makhlouf ανακοίνωσε ότι η έγκριση για το πρόγραμμα του Ισραήλ θα μεταφερθεί στο Λουξεμβούργο με τη λήξη του προηγούμενου ενημερωτικού δελτίου τη Δευτέρα.

Το νέο ενημερωτικό δελτίο, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Israel Bonds, ανέφερε ότι το πρόγραμμα για το επόμενο έτος εγκρίθηκε από το Λουξεμβούργο.