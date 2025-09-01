Το πακέτο της ΔΕΘ και η μετωπική με το ΠΑΣΟΚ

Το «πακέτο» των μέτρων, ύψους περί των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος και ταυτόχρονα το περιεχόμενο, εν πολλοίς, της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κατεύθυνση των ανακοινώσεων έχει ήδη προαναγγελθεί. Αλλαγή φορολογικών συντελεστών και τεκμηρίων, με επίκεντρο τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, επιπλέον φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί -με το βλέμμα και στα δεδομένα του δημογραφικού, που προκαλούν πλέον έντονο προβληματισμό- και μέτρα που θα επιχειρούν να δώσουν απάντηση στην στεγαστική κρίση, αποτελούν το περίγραμμα των μέτρων, που στο κυβερνητικό επιτελείο θα ήθελαν να αποτελέσουν σημείο καμπής για το υπόλοιπο της τετραετίας.

Σε κάθε περίπτωση, με τις επικείμενες ανακοινώσεις, η κυβέρνηση απευθύνεται στη μεσαία τάξη, στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ταυτόχρονα όμως, στους νέους και τους οικογενειάρχες.

Απαντά, όμως και στην κριτική, που ήδη δέχεται ή θα δεχθεί την επόμενη ημέρα, επικαλούμενη εξαρχής την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και την δέσμευσή της να μην τεθεί εν αμφιβόλω η πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το «δίπτυχο», άλλωστε, θα βασιστεί κατά ένα μεγάλο μέρος το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας -που ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει, στη σκιά, μάλιστα, των πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων στη Γαλλία- όπως και η αντιπαράθεσή της με την αξιωματική αντιπολίτευση.

Μια αντιπαράθεση, που για την οικονομία έχει ήδη ξεκινήσει, πάνω στα στοιχεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού ή στα μέτρα που η κυβέρνηση θα έπρεπε να υιοθετήσει, με την κυβέρνηση να καλεί, για παράδειγμα, την Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει στο ερώτημα «που θα βρεθούν τα χρήματα» για όσα προτείνει ή «αν πρέπει το σύνολο του δημοσιονομικού χώρου, το 1,5 δισ. ευρώ, να κατευθυνθεί μόνο για τον 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων», όπως ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Στην κυβερνητική στρατηγική θα παραμείνει η πίεση προς την αξιωματική αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των μέτρων, που προτείνονται, όπως και της αναγκαιότητας η οικονομία της χώρας να παραμείνει στις «ράγες», ιδίως όταν μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες ταλανίζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, το κυβερνητικό επιτελείο θα υπενθυμίζει συχνά πλέον τα χρόνια της κρίσης, μιλώντας για «τίμημα των μαθητευόμενων μάγων και των πολιτικών καιροσκόπων» που πλήρωσε η χώρα και για «ακάλυπτες υποσχέσεις», που έχουν ακουστεί και έχουν στοιχίσει.

Η επιλογή του «σκληρού ροκ» απέναντι στο Νίκο Ανδρουλάκη είναι δεδομένη, με την κυβέρνηση να έχει ήδη κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι πολιτεύεται «με όρους πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης», επικρίνοντάς το ότι ακολουθεί τα μονοπάτια του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερων ετών.

Η εβδομάδα της φετινής ΔΕΘ συμπίπτει, όμως και με ένα ακόμη βήμα, που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως μια «εμβληματική μεταρρύθμιση», την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, με τους τόνους μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη ήδη να ανεβαίνουν για ένα θέμα, που θα βρεθεί και στην ατζέντα των επόμενων μηνών, όταν ανοίξει η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Από την ερχόμενη εβδομάδα, «ανοίγει» ένα ακόμη κεφάλαιο σφοδρής αντιπαράθεσης, καθώς η εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου, με τις κόντρες να αρχίζουν ήδη από την διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, όπου η αντιπολίτευση επανέφερε το αίτημά της να ακυρωθεί η ψηφοφορία της τελευταίας συνεδρίασης της ολομέλειας, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των επιστολικών ψήφων.

Η μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης - αξιωματική αντιπολίτευσης, μοιάζει αναπόφευκτη σε κάθε πεδίο, με τις δύο πολιτικές δυνάμεις να επιδιώκουν αυτή την ώρα, να αναδείξουν τις πολιτικές τους διαφορές. Σε αυτό το πολιτική σκηνικό, υπάρχει πάντα η εκκρεμότητα των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα, με τις αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού ίσως να δημιουργήσουν νέα δεδομένα. Στον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου είναι, ούτως ή άλλως, η ευθεία σύγκρουση με το όποιο εγχείρημα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί και σήμερα ότι εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα και επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό με ανέξοδες υποσχέσεις.