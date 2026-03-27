Ισπανία: Εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,3% τον Μάρτιο

Ο πληθωρισμός στην Ισπανία επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία εναρμονισμένα με την ΕΕ που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας INE την Παρασκευή.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικά οχήματα, ανέφερε η INE.

Η απότομη αύξηση των τιμών καταναλωτή αντανακλά τον αντίκτυπο του ενεργειακού σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος αρχίζει να επηρεάζει τις τιμές σε ολόκληρη την ευρωζώνη.