Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Με 51 εκθέτες συμμετείχε η Ελλάδα στη διεθνή έκθεση ζαχαρωδών και σνακ ISM 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία από 1 έως 4 Φεβρουαρίου, υπό τη διοργάνωση του Εκθεσιακού Οργανισμού της Κολωνίας και με επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε μεταξύ των δέκα κορυφαίων συμμετεχουσών, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη παρουσία της στον κλάδο.

Με 1.600 εκθέτες από 72 χώρες και 32.500 εμπορικούς επισκέπτες από 140 χώρες, η ISM 2026 ανέδειξε τον παλμό της διεθνούς αγοράς ζαχαρωδών και σνακ, παρουσιάζοντας τα πιο καινοτόμα προϊόντα και τάσεις του κλάδου. Πλήθος νέων αγαθών, ιδεών και τεχνολογικών εξελίξεων επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική του κλάδου.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία των 51 ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες προέβαλαν τα προϊόντα τους σε ένα διεθνές κοινό. Σημαντικός αριθμός εταιρειών συμμετείχε μέσω των ομαδικών περιπτέρων της Promo Solution και της Great Greek Exports and Trade, ενώ καταγράφηκαν και αυτόνομες επιχειρήσεις. Η συνολική ελληνική εκθεσιακή επιφάνεια ξεπέρασε τα 1.300 τ.μ., ενισχύοντας την εικόνα της χώρας στον κλάδο των τροφίμων.

Η ISM 2026 σημείωσε παράλληλα ιστορικό ρεκόρ διεθνούς παρουσίας, με 39 εθνικά περίπτερα από 29 χώρες. Το εκθεσιακό προφίλ ήταν ιδιαίτερα διευρυμένο, περιλαμβάνοντας μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις, ισχυρά brands με παγκόσμια παρουσία, εξειδικευμένους niche προμηθευτές αλλά και ανερχόμενες εταιρείες με καινοτόμες προτάσεις.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η πρεμιέρα του ISM Ingredients ως ανεξάρτητου εκθεσιακού concept, συγκεντρώνοντας 87 εταιρείες και αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξειδίκευση στις πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα ημιτελή προϊόντα της βιομηχανίας. Η ενίσχυση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της ISM και στην κάλυψη της συνολικής αλυσίδας αξίας. Παράλληλα, από το 2027 η ProSweets Cologne θα ενσωματωθεί κάτω από την κοινή ομπρέλα της ISM, με τη νέα ονομασία ISM Manufacturing, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ενιαίο και ισχυρό εκθεσιακό brand.

Η επόμενη ISM θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027 στην Κολωνία.