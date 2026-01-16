ΗΠΑ: Επενδύουν 250 δισ. δολάρια στην Ταϊβάν για μείωση της εξάρτησης από ημιαγωγούς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν μια μείζονα συμφωνία με την Ταϊβάν, η οποία προβλέπει πως η παραγωγή ημιαγωγών θα αναπτυχθεί μαζικά στο αμερικανικό έδαφος και θα μειωθεί έτσι η εξάρτηση των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα τη μείωση των τελωνειακών δασμών στα ταϊβανέζικα προϊόντα.

«Έχουμε ανάγκη αυτούς τους ημιαγωγούς για την εθνική ασφάλειά μας, να κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια χώρα που βρίσκεται σχεδόν 15.000 χιλιόμετρα μακριά για να μας παραδίδει αυτά τα προϊόντα που είναι ουσιώδη για την εθνική ασφάλειά μας», πρόσθεσε εκφράζοντας την ευχή να δει τη χώρα του «αυτάρκη» στο θέμα αυτό.

Η συμφωνία που συνήφθη προβλέπει επενδύσεις «τουλάχιστον 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων» στις Ηνωμένες Πολιτείες από ταϊβανέζικες επιχειρήσεις ημιαγωγών ώστε να αναπτυχθεί εκεί, μεταξύ άλλων, η παραγωγή εξελιγμένων μικροκυκλωμάτων.

Αλλά προβλέπει επίσης 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστωτικές εγγυήσεις που θα επιτρέψουν «να ενισχυθούν το οικοσύστημα και η αλυσίδα εφοδιασμού σε ημιαγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 40% της ταϊβανέζικης αλυσίδας εφοδιασμού σε ημιαγωγούς», δήλωσε ο Λάτνικ στο CNBC.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ταϊπέι οφείλει από την πλευρά της να υποστηρίξει τις αμερικανικές επενδύσεις στη ταϊβανέζικη βιομηχανία ημιαγωγών, την τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμη τις αμυντικές τεχνολογίες.

Στην Ταϊβάν κατασκευάζονται περισσότεροι από τους μισούς ημιαγωγούς που κυκλοφορούν στον κόσμο και σχεδόν όλοι οι πιο εξελιγμένοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο στα smartphones όσο και στα κέντρα δεδομένων που είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κυριαρχία αυτή αποκαλείται «ασπίδα πυριτίου» για την ασφάλεια του νησιού, η οποία το προστατεύει από αποκλεισμό ή εισβολή εκ μέρους της κομμουνιστικής Κίνας, η οποία θεωρεί το νησί τμήμα του εδάφους της, και παρακινεί τις ΗΠΑ να το υπερασπίζονται, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, η Ταϊβάν θα παραμείνει ο πρώτος παγκόσμιος παραγωγός ημιαγωγών για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο για τις ταϊβανέζικες επιχειρήσεις, αλλά επίσης σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε σήμερα ο ταϊβανέζος υπουργός Οικονομικών Κουνγκ Μινγκ-χσιν.

Η Ταϊπέι και η Ουάσινγκτον είχαν αρχίσει τον Απρίλιο διαπραγματεύσεις, μετά την επίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε τελωνειακούς δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 32% στις εξαγωγές της Ταϊβάν, πριν τους μειώσει στο 20%.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε χθες, μειώνει τελικά το ποσοστό αυτό στο 15%.

Αυτό σημαίνει πως οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα ταϊβανέζικα προϊόντα είναι ίσοι με αυτούς που στοχοθετούν τα ευρωπαϊκά ή τα ιαπωνικά προϊόντα, τα οποία πλαισιώνονται επίσης από εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν τους τελευταίους μήνες.

Αντιδρά το Πεκίνο

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιτίθεται «αποφασιστικά» στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν και προβλέπει την ανάπτυξη της παραγωγής ημιαγωγών στο αμερικανικό έδαφος, με αντάλλαγμα τη μείωση των τελωνειακών δασμών στα ταϊβανέζικα προϊόντα.

«Η Κίνα αντιτίθεται συστηματικά και αποφασιστικά σε κάθε συμφωνία που έχει επιπτώσεις στο ζήτημα της κυριαρχίας ή επίσημο χαρακτήρα, η οποία υπογράφεται ανάμεσα σε χώρες με τις οποίες έχει διπλωματικές σχέσεις και την κινεζική περιφέρεια της Ταϊβάν», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν. Κάλεσε τις ΗΠΑ «να σέβονται σχολαστικά την αρχή της μίας Κίνας».

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της.