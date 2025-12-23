ΗΠΑ: Ανάπτυξη 4,3% στο γ' τρίμηνο, ο ταχύτερος ρυθμός των τελευταίων δύο ετών

Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραψε ισχυρή άνοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη, σε μία από τις τελευταίες συνοπτικές εκτιμήσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας που θα δημοσιευτούν το 2025.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) - ευρύς δείκτης της συνολικής αξίας αγαθών και υπηρεσιών - αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις και καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν επιβράδυνση στο 3,2%, από 3,8% το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA), η απροσδόκητα ισχυρή επίδοση της οικονομίας αντανακλά κυρίως την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, των εξαγωγών και των κρατικών δαπανών, οι οποίες αντιστάθμισαν εν μέρει τη μείωση των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Τα θετικά στοιχεία δημοσιεύονται σε μια πολιτικά και οικονομικά φορτισμένη συγκυρία. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των Αμερικανών εκφράζει δυσαρέσκεια για τον χειρισμό της οικονομίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική των δασμών που έχει υιοθετήσει, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει προσφυγές κατά της νομιμότητας των συγκεκριμένων μέτρων.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, απέδωσε την ισχυρή ανάπτυξη στην εμπορική του στρατηγική, υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι οι δασμοί ευθύνονται για τα «μεγάλα οικονομικά στοιχεία» και ότι η κατάσταση «θα γίνεται μόνο καλύτερη».

Σύμφωνα με τον Guardian, τα δεδομένα για το ΑΕΠ περιπλέκουν περαιτέρω τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Η Fed προχώρησε πρόσφατα στην τρίτη μείωση επιτοκίων για φέτος, εν μέσω ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, ωστόσο παραμένει διχασμένη ως προς τα επόμενα βήματα.

Από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2%, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ διατήρησης αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Από την άλλη, τα σημάδια κόπωσης στην απασχόληση τροφοδοτούν σενάρια περαιτέρω χαλάρωσης.

Παράλληλα, η ανάλυση της οικονομικής εικόνας δυσχεραίνεται από καθυστερήσεις στη δημοσίευση στοιχείων, λόγω του κυβερνητικού lockdown που διήρκεσε από την 1η Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου.

Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, ανακάμπτοντας μετά τη συρρίκνωση του πρώτου τριμήνου του 2025, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή κατανάλωση και τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.