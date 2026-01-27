ΙΟΒΕ: Στο 2,2% η ανάπτυξη της Ελλάδας για το 2026

Μικρή επιτάχυνση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εντός του 2026 αναμένει για το ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Για το σύνολο του έτους, προβλέπεται πως το ελληνικό ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 2,2% έναντι ανάπτυξης 2,1% που αναμένεται για το σύνολο του 2025.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στο 2,4% για το 2026 έναντι 2,9% για το 2025.

Όπως σημειώνεται αναλυτικότερα στην έκθεση του ΙΟΒΕ:

Ταχύτερη εγχώρια οικονομική μεγέθυνση στο τρίτο τρίμηνο

Επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ στο 2,0% το τρίτο τρίμηνο του 2025 (από 1,6% στο προηγούμενο τρίμηνο), υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (+1,4%). Σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο κατά 0,6%.

Η αύξηση του ΑΕΠ προήλθε από την αύξηση της ιδιωτικής και της δημόσιας κατανάλωσης (+2,4% y-o-y και +1,0% y-o-y αντίστοιχα), των παγίων επενδύσεων (+6,5% y-o-y) καθώς και της βελτίωσης του εξωτερικού ισοζυγίου. Εν αντιθέσει, οι συνολικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν κατά -9,0% y-o- y, λόγω μείωσης των αποθεμάτων. Στο εξωτερικό ισοζύγιο, η θετική επίδοση των συνολικών εξαγωγών (+1,7%), λόγω αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+1,7%) και υπηρεσιών (+1,1%), συνδυάστηκε με υποχώρηση των συνολικών εισαγωγών (-4,0%), λόγω μείωσης των εισαγωγών αγαθών (-5,0%) και υπηρεσιών (-0,8%). Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου σε εθνικολογιστικούς όρους υποχώρησε κατά περίπου €1,3 δισεκ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στις θετικές εξελίξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, συνεχίζεται η επίδοση υψηλότερου ρυθμού εγχώριας ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη (βλέπε Παράρτημα), η ανθεκτικότητα των εξαγωγών, παρά την άνοδο της ισοτιμίας του ευρώ και τα προστατευτικά μέτρα στο διεθνές εμπόριο. Στις αρνητικές εξελίξεις συγκαταλέγεται η αρνητική επίδοση των συνολικών επενδύσεων και ο υψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη.

Ενίσχυση στο Λιανεμπόριο, επιβράδυνση σε Βιομηχανία, Κατασκευές και Τουρισμό

Η Βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε στο ενδεκάμηνο του 2025, κατά 1,5%, χαμηλότερα σε σύγκριση με άνοδο 5,2% το 2024. Στις Κατασκευές επιβραδύνθηκε ο δείκτης παραγωγής στο πρώτο εννεάμηνο κατά 1,8%, αντί αύξησης κατά 18,3% το 2024.

Αύξηση στον κύκλο εργασιών στους περισσότερους κλάδους των Υπηρεσιών καταγράφηκε το πρώτο εννεάμηνο του 2025, αν και οι δείκτες προσδοκιών καταγράφουν επιδείνωση.

Στον Τουρισμό, το πρώτο εννεάμηνο καταγράφηκε αύξηση στον δείκτη κύκλου εργασιών σε καταλύματα κατά 3,2% (αντί 8,6% το 2024), αλλά πτώση στην Εστίαση κατά 3,3%, αντί αύξησης 1,4% το 2024. Τέλος, το Λιανικό Εμπόριο κατέγραψε ανάκαμψη του όγκου κατά 2,8% στο πρώτο δεκάμηνο του 2025, έναντι πτώσης κατά 1,5% ένα έτος νωρίτερα. Ωστόσο, οι προσδοκίες στο Λιανικό Εμπόριο κατέγραψαν αρνητικές τάσεις.

Βελτίωση στο έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο

Στην πλευρά των εξαγωγών προϊόντων στους εθνικούς λογαριασμούς, καταγράφηκε μείωση σε ονομαστικούς όρους, στο πρώτο δεκάμηνο του 2025, με ρυθμό -3,7%, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων καταγράφηκε άνοδος κατά 2,8%. Στην πλευρά των εισαγωγών προϊόντων, καταγράφηκε μείωση την ίδια περίοδο σε τρέχουσες τιμές, με ετήσιο ρυθμό 4,7%.

Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά €1,8 δισεκ., σε €27,1 δισεκ. στο δεκάμηνο. Στα θετικά, μετά την Απρίλιο του 2025 και την αύξηση του εμπορικού προστατευτισμού εκ μέρους των ΗΠΑ, δεν έχει καταγραφεί μείωση των διμερών εμπορικών ροών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ διατηρήθηκε υψηλός ο βαθμός εξωστρέφειας (σύνολο εμπορικών ροών προς ΑΕΠ) για την ελληνική οικονομία στα τέλη του 2025.

Ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές δημιουργεί η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και χώρες της Mercosur, η οποία ωστόσο εκκρεμεί να εγκριθεί από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και να εφαρμοστεί.

Από την πλευρά του Ισοζυγίου Πληρωμών, στο πρώτο ενδεκάμηνο του 2025, καταγράφηκε έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στα €10,3 δισεκ., έναντι €13,2 δισεκ. το 2024. Βελτίωση σημειώθηκε σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια, με το ισοζύγιο αγαθών να καταγράφει τη μεγαλύτερη μεταβολή λόγω μεγάλης μείωσης των εισαγωγών καυσίμων, ενώ ακολουθεί το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Σημειώνεται ότι το έλλειμμα του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών χωρίς καύσιμα και πλοία διαμορφώθηκε στο ενδεκάμηνο στα €3,0 δισεκ. από €3,1 δισεκ. το 2024.

Μείωση ανεργίας, αύξηση απασχόλησης και συμμετοχής το τρίτο τρίμηνο

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 8,2% από 9,0% το ίδιο τρίμηνο του 2024. Η μείωση του ποσοστού ανεργίας ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των ανέργων (-35,2 χιλ.) και της ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των απασχολούμενων (+79,0 χιλ.). Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα το γ τρίμ. του 2025, κατά 32,5 χιλ. άτομα, αλλά χαμηλότερο από το γ’ τρίμ. του 2024 (-36,5 χιλ.).

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στην απασχόληση ήταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες (+42,2 χιλ. απασχολούμενοι), το εμπόριο (+36,5 χιλ. απασχολούμενοι), τα καταλύματα και η εστίαση (+23,8 χιλ. απασχολούμενοι). Επιπλέον, το γ’ τρίμηνο του 2025 το μισθολογικό κόστος κατέγραψε μεν ετήσια αύξηση κατά 7,4%, αλλά μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις θετικές τάσεις, το ποσοστό απασχόλησης του ηλικιακά ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε σε ετήσια βάση το γ’ τρίμηνο του 2025, μειώνοντας την απόκλιση από τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο σε 5,7 π.μ. Παράλληλα, αύξηση σημείωσε το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας το γ’ τρίμ. του 2025 (53,3% για τους άνω των 15 ετών), κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η απασχόληση αναμένεται να ενισχυθεί, αν και ηπιότερα, το 2026, κυρίως λόγω της ανοδικής τάσης σε επενδύσεις και σε επιμέρους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Το ποσοστό ανεργίας για το 2025 και το 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 8,9% και 8,6% αντίστοιχα.

Το Ειδικό Πλαίσιο στο τέλος της ενότητας εξετάζει τη βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής στην εργασία στην Ελλάδα τις δύο πρόσφατες δεκαετίες, καθώς και τις πληθυσμιακές ομάδες που εξακολουθούν να αποκλίνουν από τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Υψηλότερος πληθωρισμός από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός καταγράφηκε στο 2,5% (ΔΤΚ) και 2,9% (ΕνΔΤΚ) στο σύνολο του 2025, έναντι πληθωρισμού 2,7% (ΔΤΚ) και 3,0% (ΕνΔΤΚ) το 2024. Ο εγχώριος ρυθμός πληθωρισμού παραμένει υψηλότερος του μ.ό. της ΕΖ.

Σημαντικό μέρος της πίεσης στα τέλη του 2025 αφορούσε τα μη ενεργειακά αγαθά και κυρίως τις υπηρεσίες, όπως στέγαση, ένδυση, διαμονή και εστίαση. Ενδεικτικά, ο ρυθμός μεταβολής του ΕνΔΤΚ με σταθερούς φόρους και χωρίς την ενέργεια ήταν στο 2,9% το πρώτο ενδεκάμηνο του 2025, από 3,1% ένα έτος πριν, αλλά και σε σύγκριση με 2,4% στην Ευρωζώνη την ίδια περίοδο.

Βασικές υποθέσεις για την πρόβλεψη του πληθωρισμού αποτελούν: (α) η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου Brent αποτιμημένη σε ευρώ, η οποία αναμένεται ετησίως μεσοσταθμικά να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026 (β) η εξέλιξη της καταναλωτικής ζήτησης, η οποία αναμένεται να καταγράψει άνοδο το 2026 στην περιοχή του 1,7%.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται πως ο εγχώριος ρυθμός πληθωρισμού θα κυμανθεί στην περιοχή του 2,4% το 2026. Η ενότητα 3.5 περιγράφει αναλυτικότερα τις πρόσφατες τάσεις στις τιμές καταναλωτή και παραγωγού, καθώς και προσδοκίες για την εξέλιξή τους το 2026.

Ήπια εξασθένιση στο εγχώριο οικονομικό κλίμα το τέταρτο τρίμηνο

Μικρή εξασθένιση κατέγραψε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα κατά το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (106,9 μον. από 108,3 μον.). Οριακή βελτίωση καταγράφηκε σε σύγκριση και με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο (106,8 μον.).

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν ελαφρά στο δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές, ενώ ενισχύθηκαν ήπια στο Λιανικό εμπόριο και στις Υπηρεσίες. Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης εξασθένισε ήπια την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου έναντι του προηγούμενου τριμήνου, στις -48,4 (από –47,3) μονάδες. Παράλληλα, κινείται ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα (-47,4 μον.).

Το πρώτο ενδεκάμηνο του 2025, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού συνέχισε να κινείται ταμειακά καλύτερα από τον στόχο, αφού καταγράφηκε πλεόνασμα €5.162 εκατ. (2,1% του ΑΕΠ), έναντι στόχου για οριακό πλεόνασμα €225 εκατ. στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και ταμειακό πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ το ίδιο διάστημα του 2024.

Παράλληλα καταγράφηκε ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €12.687 εκατ. (5,1% του ΑΕΠ), έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €7.695 εκατ.. Η βελτίωση του ταμειακού ισοζυγίου σε σχέση με πέρυσι, οφείλεται τόσο στην μεγάλη αύξηση των καθαρών εσόδων η οποία αντιστάθμισε την αύξηση των δαπανών, καθώς και σε ετεροχρονισμούς στην καταγραφή δαπανών. Σε δεδουλευμένη βάση, η εκτίμηση του Προϋπολογισμού 2026 για το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης το 2025 και ο στόχος για το 2026 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% το 2025 και 2,8% το 2026 με μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης (ως % του ΑΕΠ) σε 145,9% και 138,2%, αντίστοιχα.

Ανακάμπτει ο τραπεζικός δανεισμός και προς τα νοικοκυριά

Μεταξύ των θετικών τάσεων καταγράφηκε πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, με οριακή επέκταση και του στεγαστικού χαρτοφυλακίου για πρώτη φορά έπειτα από 16 έτη συρρίκνωσης, διευρύνθηκε η πρόσβαση των τραπεζών σε χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, ενώ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα διατηρήθηκε το κόστος δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού. Οι ιδιωτικές καταθέσεις καταγράφουν ήπια αυξητική πορεία, ενώ το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Μεταξύ των αρνητικών τάσεων και προκλήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, παραμένει αδύναμη η ζήτηση για στεγαστική πίστη, υψηλή η έκθεση των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα, καθώς και το ποσοστό των κόκκινων δανείων εκτός τραπεζικών ισολογισμών παραμένει υψηλό.

Μακροοικονομικές εκτιμήσεις για το 2025 και το 2026

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2026 παραμένουν θετικές, αν και σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί οδηγό της ανάπτυξης, ενώ οι πάγιες επενδύσεις προβλέπεται να επιταχυνθούν, χάρη στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το υψηλό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το σχετικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, με κορύφωση της δυναμικής τους το 2026.

Το εξωτερικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εισαγωγών, ενώ το νέο καθεστώς δασμών και η ανατίμηση του ευρώ επιβαρύνουν τις εξαγωγικές προοπτικές. Οι βασικοί κίνδυνοι συνίστανται στις γεωπολιτικές εντάσεις, στις παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική, στη μεταβλητότητα της ισοτιμίας, στο διαρθρωτικά υψηλό εξωτερικό έλλειμμα, στον επίμονα υψηλό δομικό πληθωρισμό και στις υψηλές αποτιμήσεις στις διεθνείς αγορές. Στον αντίποδα, η τελική φάση υλοποίησης του ΤΑΑ, το χαμηλό κόστος χρήματος, οι αυξημένοι πόροι του ΠΔΕ και οι νέες εμπορικές ισορροπίες δημιουργούν ευκαιρίες για ενίσχυση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας.

Οι παραδοχές του βασικού σεναρίου περιλαμβάνουν (α) ανάπτυξη στην Ευρωζώνη κατά 1,4% το 2025 και 1,2% το 2026, πληθωρισμό στο 1,9% το 2026, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ (Δεκέμβριος 2025), (β) τα επιτόκια ακολουθούν την τάση των σημερινών προθεσμιακών συμβολαίων, δηλαδή το Euribor 3-μηνών σταδιακά υποχωρεί στην περιοχή του 2,1% στα τέλη του 2026, (γ) οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών αγαθών ακολουθούν το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, με μικρή πτωτική τάση το 2026, η οποία ενισχύεται από την υποτίμηση της αξίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, (δ) διατήρηση της γεωπολιτικής έντασης στην Ουκρανία και ανάδυση νέων εστιών αβεβαιότητας σε Βενεζουέλα και Ιράν, (ε) οι εμπορικές πολιτικές παραμένουν πιο περιοριστικές από το παρελθόν, αλλά χωρίς νέα γενικευμένα κύματα προστατευτισμού (στ) επιτάχυνση στην εφαρμογή του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» το 2026, (ζ) επίδοση εσόδων από τουρισμό το 2026 παρεμφερής με το 2025 σε πραγματικούς όρους.

Για το 2025, το ΙΟΒΕ διατηρεί την πρόβλεψή του για ετήσια ανάπτυξη 2,1%, σε σταθερές τιμές, με καθοδικούς κινδύνους που απορρέουν από το διεθνές περιβάλλον. Ως προς τις συνιστώσες της ανάπτυξης το 2025, αναμένεται αύξηση των πάγιων επενδύσεων (+10,0%), επιτάχυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+2,5%) και των εξαγωγών (1,5%), με βελτίωση του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο, καθώς οι εισαγωγές μειώνονται ετησίως κατά -1,5%. Ο μέσος πληθωρισμός για το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,9%, υψηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι μειώθηκε στην περιοχή του 8,9%.

Για το 2026, το ΙΟΒΕ διατηρεί την πρόβλεψη της ανάπτυξης, αναμένοντας οριακή επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας σε 2,2%, σε σταθερές τιμές, με κινητήριο μοχλό τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και την ανθεκτική κατανάλωση. Ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να αποκλιμακωθεί στην περιοχή του 2,4%, υψηλότερα του μέσου όρου στην Ευρωζώνη, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στην περιοχή του 8,6%.

Συνοψίζοντας, για το 2026, η επιτάχυνση στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το υψηλό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το χαμηλότερο κόστος χρήματος και η μεγέθυνση στην Ευρωζώνη αναμένεται να επιταχύνουν ελαφρά το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας στην περιοχή του 2,2%, με μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας.