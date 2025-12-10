Στη σημασία που μπορεί να έχει για την Ελλάδα η ανάδειξη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως νέου προέδρου του Eurogroup αναφέρεται την Τετάρτη το Bloomberg, ενόψει της ψηφοφορίας για τον διάδοχο του Πασκάλ Ντόναχιου στην ηγεσία του ευρωπαϊκού οργάνου που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως πέρα από τον Έλληνα υπουργό υποψήφιος είναι και ο Βέλγος ομόλογος του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Το πιθανό αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές, καθώς οι περισσότερες πρωτεύουσες παραμένουν μέχρι στιγμής σιωπηλές ως προς το ποιον θα υποστηρίξουν, αλλά το αφήγημα της εθνικής εξιλέωσης που παρουσίασε η Αθήνα μετά από πολυετή προσπάθεια για τον περιορισμό του χρέους είναι κάτι που ο αντίπαλος του Πιερακάκη για τη θέση δεν μπορεί να προσφέρει.

Το Bloomberg φιλοξένησε δηλώσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρώην επικεφαλής του Eurogroup, ο οποίος εξήρε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της Ευρωζώνης. Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη» είπε ο Ολλανδός.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως η Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια βήματα προόδου. Αν και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ο λόγος αυτός μειώνεται ραγδαία. Η χώρα είναι μία από τις λίγες στην Ένωση που παρουσιάζει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες, αν και έχει να καλύψει μεγάλο έδαφος μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης.

Ακόμα, το Bloomberg υποστηρίζει πως η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης — ένας τομέας στον οποίο ο Πιερακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι έχει πλεονέκτημα, δεδομένου του παρελθόντος του ως υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.