Ι. Τσακίρης (ΕτΕΠ): Ευρωπαϊκή στήριξη της βιώσιμης και προσιτής κατοικίας

Τη δέσμευση της Ευρώπης για τη στήριξη της βιώσιμης και προσιτής κατοικίας, επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), Ιωάννης Τσακίρης, ο οποίος επέλεξε να αναφερθεί στην πρωτοβουλία «Ηousing ΤechEU» για την ενίσχυση της καινοτομίας στην αγορά στέγασης.

Η τοποθέτηση του Ευρωπαίου αξιωματούχου έγινε στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Futures Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο διοργανώνεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΙΒ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη θεματική ενότητα «Χρηματοδοτώντας τη μετάβαση: Βιώσιμες και ανθεκτικές ευρωπαϊκές υποδομές», εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη θα χρειαστεί πολλά εκατομμύρια ευρώ για νέες κατοικίες και προσιτές λύσεις στέγασης. Αναφέρθηκε στη στήριξη ενός σχεδίου, το οποίο έχει ως απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση του τρόπου που η Ευρώπη στεγάζει τους πολίτες της.

Το σχέδιο, είπε ο κ. Τσακίρης, συνδέεται με τη διάσταση της καινοτομίας, καθώς «η κατοικία του μέλλοντος είναι ψηφιακή, έξυπνη και βιώσιμη». Προς αυτήν την κατεύθυνση έκανε γνωστό ότι η ΕΙΒ έχει δημιουργήσει το «Ηousing ΤechEU». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τις επιχειρήσεις και τις τεχνολογικές λύσεις που φέρνουν καινοτομία στην αγορά στέγασης. Μέσω αυτής, πρόσθεσε, παρέχεται υποστήριξη σε έξυπνα υλικά, ψηφιακά εργαλεία, λύσεις ενεργειακής απόδοσης και εφαρμογές που μειώνουν το κόστος κατασκευής και το κόστος συντήρησης. Όλα αυτά έρχονται να «ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, να μειώσουν τις ανισότητες και να φέρουν λύσεις». «Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά σ' αυτήν την προσπάθεια», επεσήμανε, επιπλέον.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο Ιωάννης Τσακίρης διευκρίνισε ότι η συζήτηση για τις υποδομές δεν αφορά μόνο την ενέργεια και το περιβάλλον, αλλά κυρίως τον τρόπο που ζούμε και παράγουμε. «Αφορά την ίδια τη δομή της κοινωνίας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τεράστια ανάγκη επενδύσεων που υπερβαίνει κάθε προηγούμενο».

Σ' αυτό το πλαίσιο, εστίασε στην ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς οι υποδομές χρειάζονται νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και νέες συμπράξεις. Ως χρηματοδοτικός βραχίονας, η ΕΙΒ στηρίζει επενδύσεις προς το ευρωπαϊκό συμφέρον, ενώ παρέχει τεχνική βοήθεια σε κράτη, περιφέρειες και δήμους, προκειμένου να ωριμάσουν τα έργα. «Δεν είναι μόνο χρηματοδότης. Είναι ο εταίρος που συνοδεύει τα έργα από το όραμα έως την υλοποίηση», σχολίασε, χαρακτηριστικά.

Τέλος, δεν παρέλειψε να εξάρει τη σημασία του ΤΜΕΔΕ, εξηγώντας ότι η μετάβαση