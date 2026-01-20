Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας, TPAO, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική Chevron για πιθανή συνεργασία σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg. Η πηγή ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συνομιλιών.

Η ενδεχόμενη συμφωνία εντάσσεται στις πρόσφατες προσπάθειες της Άγκυρας να ενισχύσει την εγχώρια ενεργειακή παραγωγή, ενώ συμπίπτει με μια περίοδο βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας. Τον Ιανουάριο, η Τουρκία είχε ήδη συνάψει συμφωνία με την Exxon Mobil για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, ενώ και η TPAO δεν κατέστη δυνατό να παρέχει σχόλια. Εκπρόσωπος της Chevron περιορίστηκε να δηλώσει στο Bloomberg ότι «η Chevron διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεχίζει να αξιολογεί νέες ευκαιρίες», προσθέτοντας ότι «στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής μας, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια συγκεκριμένα έργα θα επικεντρωθεί η συνεργασία. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ιράκ, στη Ρωσία και στη Σομαλία, ενώ έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Στην ίδια περιοχή, η Chevron διαχειρίζεται κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία επιχειρεί να μειώσει τη σχεδόν απόλυτη εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αυξήσει τον στόλο εξειδικευμένων πλοίων για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια άντλησης κεφαλαίων έως και 4 δισ. δολαρίων μέσω της πρώτης έκδοσης ισλαμικού χρέους στην ιστορία της.