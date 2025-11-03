Η Ρουμανία μειώνει δραστικά τις εκδόσεις ευρωομολόγων το 2026

Η Ρουμανία θα μειώσει δραστικά την έκδοση ευρωομολόγων το 2026, καθώς σκοπεύει να αντλήσει φθηνά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς — εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων της, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Χρέους της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ρουμανία καταβάλλει προσπάθειες να περιορίσει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ξεπέρασε το 9% του ΑΕΠ πέρυσι.

Η ευρεία κυβερνητική συμμαχία που σχηματίστηκε πριν από μερικούς μήνες έχει αυξήσει ορισμένους φόρους και προσπαθεί παράλληλα να μειώσει τις δαπάνες του δημόσιου τομέα, προκειμένου να φέρει το έλλειμμα κοντά στο 6% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, από 8,4% που αναμένεται το 2025.

Οι κινήσεις αυτές βοήθησαν τη χώρα να αποφύγει υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από το κατώτερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο Στέφαν Νάνου, επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι η Ρουμανία θα έχει σημαντική πρόσβαση σε φθηνή, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση εκτός αγορών το 2026, μέσω των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης της άμυνας (SAFE), καθώς και από δάνεια διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Δεν προσδιόρισε ποιους οργανισμούς εννοούσε, ωστόσο η Ρουμανία έχει ήδη αντλήσει δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

«Όλα αυτά τα ποσά μπορούν να φτάσουν έως και τα 8 δισ. ευρώ μη εμπορικής εξωτερικής χρηματοδότησης», δήλωσε ο Νάνου σε οικονομικό συνέδριο που διοργάνωσε η ιστοσελίδα profit.ro.

«Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε δραστικά την προσφορά ευρωομολόγων. Η χαμηλότερη προσφορά, σε συνδυασμό με ένα θετικό δημοσιονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επιτόκια και αποδόσεις».

Η Ρουμανία έχει ήδη αντλήσει φέτος από τις διεθνείς αγορές 11,05 δισ. ευρώ και 5 δισ. δολάρια μέσω τεσσάρων εκδόσεων ευρωομολόγων.

Προκειμένου να μειώσει τις πιέσεις από την υπερπροσφορά τίτλων, η χώρα έχει επίσης εκδώσει περίπου 4 δισ. ευρώ χρέους μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων και έχει αντλήσει χρηματοδότηση από την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Νάνου πρόσθεσε ότι το υψηλό και αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Ρουμανίας θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης τόκων πάνω από το 3% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, από περίπου 2,8% που είναι σήμερα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Ρουμανία θα έχει καθαρή αρνητική έκδοση χρέους στην εγχώρια αγορά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, κάτι που θα συμβάλει στη μείωση των επιτοκίων.