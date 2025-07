Τις συζητήσεις για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Όπως αναφέρει, η Euronext NV ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του διαχειριστή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μια κίνηση που, όπως αναφέρει, θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των ελληνικών κεφαλαιαγορών στην Ευρωζώνη και θα ενισχύσει τη διεθνή τους ανάπτυξη.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, η Euronext ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Α.Ε. (ATHEX) σχετικά με μια πιθανή προσφορά για την εξαγορά έως και του 100% των μετοχών της.

Η πιθανή προσφορά θα διαρθρωθεί ως ανταλλαγή μετοχών με αποτίμηση της ATHEX στα 6,90 ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση της ATHEX θα ανέλθει σε 399 εκατομμύρια ευρώ σε πλήρως απομειωμένη βάση.

«Το ενδιαφέρον της Euronext για την ATHEX αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη της Euronext στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το αναπτυξιακό δυναμικό που προκύπτει από την περαιτέρω ενσωμάτωση των ελληνικών κεφαλαιαγορών στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε η Euronext στην ανακοίνωσή της.

Euronext said it is in talks to buy the Athens stock markets operator, a move it says would help integrate Greek capital markets into the Eurozone and increase their international development https://t.co/dTujSsAl3X