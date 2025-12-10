Η «ώρα» Πιερρακάκη για το Eurogroup: Η κρίσιμη ψηφοφορία και τα εύσημα στην Ελλάδα από το εξωτερικό

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης θα γνωρίζουμε επίσημα εάν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα εκλεχθεί ως νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι το οποίο τα μεγάλα ξένα media υποστηρίζουν πως μπορεί να αποτελεί μια «εθνική εξιλέωση για την Ελλάδα».

Σημειώνεται πως στην ψηφοφορία της Πέμπτης οι 20 ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ του κ. Πιερρακάκη και του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ. Για την εκλογή απαιτείται απλή πλειοψηφία, με 11 ψήφους να κρίνουν τον διάδοχο του Πασκάλ Ντόναχιου στην ηγεσία του Eurogrop.

To Euractiv ανέφερε πως ο Έλληνας υπουργός συγκεντρώνει τις προτιμήσεις χωρών όπως η Ισπανία, η Εσθονία και η Λιθουανία. Αντίθετα, ο βαν Πέτεγκεμ φαίνεται πως επιλέγεται από κράτη όπως η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Το Bloomberg φιλοξένησε δηλώσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρώην επικεφαλής του Eurogroup, ο οποίος εξήρε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της Ευρωζώνης. Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη» είπε ο Ολλανδός.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως η Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια βήματα προόδου. Αν και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ο λόγος αυτός μειώνεται ραγδαία. Η χώρα είναι μία από τις λίγες στην Ένωση που παρουσιάζει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες, αν και έχει να καλύψει μεγάλο έδαφος μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης.

Ακόμα, το Bloomberg υποστηρίζει πως η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης - ένας τομέας στον οποίο ο Πιερρακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι έχει πλεονέκτημα, δεδομένου του παρελθόντος του ως υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Η στήριξη του Νότου

Η ελληνική πλευρά - μια και ο Πιερρακάκης δεν «τρέχει» μόνος του την προεκλογική καμπάνια, αφού σε αυτήν έχει εμπλακεί ενεργά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέφαγε στις 27 Νοεμβρίου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής υποψηφιότητας για το Eurogroup με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τον οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς εδώ και αρκετά χρόνια - εκτιμά ότι θα βρει στήριξη τόσο από τις χώρες της Ιβηρικής όσο και από το Παρίσι, όπου βρέθηκε ο Πιερρακάκης πριν ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες για τις τελευταίες επαφές πριν από την ψηφοφορία.