Η νέα επένδυση του EOS fund

Ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωσή της τέταρτης συμμετοχής του σε ελληνική εταιρεία βρίσκεται το ΕΟS Hellenic Renaissance II του Απόστολου Ταμβακάκη. Μετά τις συμμετοχές στην εταιρεία τροφίμων Mega Yeeros, στον όμιλο αμυντικού εξοπλισμού ΕFA Group του Κριστιάν Χατζημηνά και στην εταιρεία εμφύτευσης μαλλιών Seneca, το fund που επενδύει σε δυναμικές επιχειρήσεις απέκτησε συμμετοχή και στη γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη από τo Κιλκίς.

Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε η holding εταιρεία EOS Food Investment 1 με μετοχικό κεφάλαιο 28 εκατ. ευρώ που θα «στεγάσει» το νέο απόκτημα του fund.

Eντός του έτους θα ακολουθήσουν άμεσα άλλες 3-4 επενδυτικές κινήσεις από το ΕOS Hellenic Renaissance II που διαθέτει δύναμη πυρός πάνω από 230 εκατ. ευρώ.

Η φάρμα Κουκάκη εμφανίζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης με τζίρο 50 εκατ. ευρώ το 2024 (τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία) και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της τάξης του 25%. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν πρόκειται για πλειοψηφική η μειοψηφική συμμετοχή εκ μέρους του fund.

Πού επενδύουν τα funds του Απ. Ταμβακάκη

To EOS II Fund όπως και το ΕΟS I απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης (growth stage)με τη διαφορά ότι το EOS II Fund θα επενδύει σε εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, σε σύγκριση με το EOS I Fund, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν έως 50 εκατ. κύκλο εργασιών και έως 250 εργαζόμενους.

Η μέση επένδυση στο ΕΟS II Fund ανά εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των 22-23 εκατ., από τα 11 εκ. που ίσχυαν για το EOS I Fund.

Στο private equity EOS II το 70% των κεφαλαίων έχει επενδυθεί από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank), και το 30% από Έλληνες επιχειρηματίες και family offices. Σημειώνεται ότι το 75% των υπό διαχείριση κεφαλαίων προέρχεται από επενδυτές που συμμετείχαν και στο EOS I Fund.

Εxits με υψηλές αποδόσεις για το ΕΟS I Fund

Το ΕOS I είχε «σηκώσει» 150 εκατ. ευρώ και είχε αποκτήσει 11 συμμετοχές. Έχει ήδη αποεπενδύσει από την εταιρεία αθλητικών ειδών Cosmos Sports,-κατείχε το 30%- η οποία εξαγοράστηκε από την αγγλική JD Sports, βγάζοντας 2,4 φορές τα αρχικά του κεφάλαια. Επίσης, αποεπένδυσε από τον Φρεσκούλη (σαλάτες) και την Med frigo (logistics) που πουλήθηκε στον όμιλο της HIG. Ακόμη διατηρεί συμμετοχή στους Ελληνικούς Χυμούς μαζί με Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στα νερά Μεντεκίδης μαζί με Θεοδωρόπουλο και Καραμούζη (SΜΕRC), στην Agrifreda (τρόφιμα), στη Μινέρβα (τρόφιμα), στην Αρχειοθήκη (ψηφιοποίηση) και στην Obrela (Cyber Security).