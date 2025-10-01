ΙΕΛΚΑ - Eurostat

Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο 4ος χαμηλότερος στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2018, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ως επί το πλείστον χαμηλότερο πληθωρισμό από τον Μ.Ο. της ΕΕ, αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΙΕΛΚΑ επικαλούμενο τα στοιχεία της Eurostat.

Στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αναλύονται στοιχεία που παρέχει η Eurostat σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στα τρόφιμα το 2025. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα καταγράφεται στο 2,6% σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή της Eurostat, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη μεταβολή ανάμεσα στον Αύγουστο 2025 και τον Αύγουστο 2024. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει πληθωρισμό τροφίμων 3,9%. Η Ελλάδα καταγράφει τον συγκεκριμένο μήνα την 4η χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλότερη τιμή καταγράφεται στη Ρουμανία με 9,1% (η οποία υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ) και η χαμηλότερη στην Κύπρο με αποπληθωρισμό -2,3% η οποία εφαρμόζει το 2025 μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά βασικά είδη.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης της Eurostat αφορά όλα τα σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών, δηλαδή εκτός των σουπερμάρκετ και τα μικρά μη ειδικευμένα πώλησης, παντοπωλεία, εξειδικευμένα καταστήματα, αρτοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, λαϊκές αγορές κλπ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η τάση καταγράφεται σε γενικές τιμές διαχρονικά στις μετρήσεις της Eurostat. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2, από τον Ιανουάριο 2018 έως τον Αύγουστο 2025, σε διάστημα 92 μηνών, η Ελλάδα κατέγραψε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τους 73 μήνες. Οι μόνες περιόδους στις οποίες φαίνεται ότι η Ελλάδα καταγράφει μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η περίοδος από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2022 και από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Ιούνιο 2024, πρόκειται για την περίοδο ανατιμήσεων στο Ελαιόλαδο, το οποίο στο ελληνικό καλάθι έχει πολύ μεγαλύτερη αναλογικά βαρύτητα. Από τον Οκτώβριο 2024 μέχρι σήμερα καταγράφονται χαμηλότεροι δείκτες στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά συγκεκριμένα την τιμή του νωπού κρέατος και την τιμή νωπού βόειου κρέατος, στην Ελλάδα καταγράφεται πληθωρισμός 7,5% για το νωπό κρέας και 15,7% για το νωπό βόειο κρέας. Αν και οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες από τον Ευρωπαϊκό Μέσο όρο, 4,5% και 11,8% αντίστοιχα, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις άλλες χώρες στο νωπό βόειο κρέας και βρίσκεται στην 10η θέση. Η Γαλλία καταγράφει την χαμηλότερη αύξηση με 6% ενώ η Ολλανδία την υψηλότερη αύξηση με 29,8%.

Οι βασικοί λόγοι αύξησης τιμής του βόειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: