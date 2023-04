Αποφασισμένη να καταργήσει τους δρακόντειους δημοσιονομικούς κανόνες του παρελθόντος που ευθύνονται για την ασφυξία των οικονομιών μετά την προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που «κλείνει τα αυτιά της», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Bloomberg, στις απαιτήσεις της Γερμανίας για επαναφορά των αυστηρών ορίων, με στόχο τη μείωση των δημοσίων δαπανών.

«Είναι σαφές ότι δεν επιστρέφουμε στον κανόνα του 1/20, που υποχρέωσε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σοβαρές προσαρμογές στα επίπεδα του δημόσιου χρέους τους, δήλωσε ο επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις σε συνέντευξή του την Παρασκευή στο περιθώριο των εαρινών συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον.

Όπως επισήμανε, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και βάζει τις τελευταίες πινελιές σε κοινά ποσοτικά σημεία αναφοράς προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των κρατών- μελών στο πλαίσιο του νέου συστήματος, που θα αντικαταστήσει τους παρωχημένους δημοσιονομικούς κανόνες».

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν θα προτείνει το προσεχές διάστημα, νομοθετικές προτάσεις για την πολυαναμενόμενη μεταρρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και σύμφωνα με τον Ντομπρόβσκις, «οι τροποποιήσεις αυτές θα δώσουν περισσότερα περιθώρια στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να καθορίσουν τη δημοσιονομική πορεία τους αλλά και χώρο για προσανατολισμένες στην ανάπτυξη επενδύσεις».

«Οι προτάσεις της Κομισιόν θα περιέχουν και μια κοινή μεθοδολογία που θα διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των κρατών-μελών με σαφήνεια αναφορικά με τη δημοσιονομική πορεία που θα εισηγείται για κάθε ένα εξ αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

