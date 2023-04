Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ αποφασισμένη να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2%

Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές έχουν βελτιωθεί και ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει, αλλά η ανάκαμψη είναι εύθραυστη και αβέβαιη επισημαίνει σήμερα σε ανακοίνωση της η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστιν Λαγκάρντ που υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Τράπεζας ο πληθωρισμός που εξακολουθεί να προβλέπεται ότι θα παραμείνει υπερβολικά υψηλός για μεγάλο διάστημα να επανέλθει στο στόχο του 2%.

The global economic outlook has improved and inflation has eased, but the recovery is fragile and uncertain.

Inflation is still projected to stay too high for too long, and at the @ecb we are determined to return it to our 2% target.

