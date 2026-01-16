Η ακτινογραφία του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους $8 δισ.

Με σαφή υπέρβαση των στόχων έκλεισε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δημόσιων οικονομικών αλλά και τη σταθερή ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 8 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 5,32 δισ. ευρώ, παραμένοντας ωστόσο οριακά χαμηλότερο από το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2024, που είχε ανέλθει στα 8,69 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, η εικόνα του προϋπολογισμού επηρεάζεται από τεχνικούς παράγοντες που δεν μεταβάλλουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, εξαιρώντας ποσό ύψους 1,93 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και ταμειακές πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε τροποποιημένη ταμειακή βάση υπολογίζεται σε περίπου 749 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων του προϋπολογισμού.

Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους δεν ταυτίζεται με το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία συνυπολογίζονται και τα οικονομικά αποτελέσματα των ΟΤΑ και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σημαντικό ρόλο στην εικόνα του Δεκεμβρίου διαδραμάτισε και η ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της.

Για τον τελευταίο μήνα του 2025 είχε προβλεφθεί ταμειακή είσπραξη 1,3 δισ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση για το έτος. Η σύμβαση κυρώθηκε τελικά με τον νόμο 5260/2025 και το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 1,27 δισ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 306 εκατ. ευρώ, ο οποίος επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 αποδόθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ποσό 759 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ, κονδυλίων 180 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό σηράγγων, καθώς και ποσού 30 εκατ. ευρώ για την κάλυψη εξόδων της συναλλαγής. Η δημοσιονομική επίπτωση της παραχώρησης, βάσει των κανόνων ESA, θα αρχίσει να καταγράφεται από το 2026 και μετά, με εκτιμώμενη ετήσια επιβάρυνση 38,6 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή εικόνα κατέγραψαν και τα φορολογικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 71,95 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 451 εκατ. ευρώ ή 0,6%. Η υπεραπόδοση αποτυπώθηκε εντονότερα τον Δεκέμβριο, μήνα κατά τον οποίο τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 7,08 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 205 εκατ. ευρώ ή 3% σε σχέση με τον στόχο.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου αποδίδουν την επίδοση αυτή τόσο στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα όσο και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας, αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών και της συστηματικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Το αποτέλεσμα ενισχύει το αφήγημα δημοσιονομικής σταθερότητας ενόψει των παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το 2026, με αιχμή τις φοροελαφρύνσεις και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.