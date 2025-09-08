Η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, αποδείχθηκε ασθενέστερη των προσδοκιών, αναφέρει σε άρθρο του ο πρόεδρος της Yardeni Research, Inc, Εντ Γιαρντένι, στο Investing.

Όπως σημειώνει, οι μισθοδοσίες αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000, ενώ τα στοιχεία προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν: για τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 27.000, οδηγώντας σε απώλεια 13.000 θέσεων, ενώ για τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά 6.000, φτάνοντας τις 79.000.

Οι μεγαλύτερες απώλειες τον Αύγουστο καταγράφηκαν στους παραγωγούς αγαθών (-25.000), στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες (-17.000, εκ των οποίων -9.800 στις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης) και στον δημόσιο τομέα (-16.000).

Παρά τα παραπάνω, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελάχιστα, από 4,2% τον Ιούλιο σε 4,3% τον Αύγουστο, δείχνοντας ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να κινείται κοντά στην πλήρη απασχόληση.

Στους εργαζομένους άνω των 25 ετών τα ποσοστά παρέμειναν κάτω από το 4%, στους εφήβους μειώθηκαν στο 13,9%, ενώ στους νέους 20 - 24 ετών αυξήθηκαν στο 9,2%. Ιδιαίτερα δύσκολη γίνεται η ανεύρεση εργασίας για αποφοίτους κολεγίου.

Κατά μέσο όρο, οι νέες θέσεις εργασίας των τελευταίων τριών μηνών ανέρχονται σε μόλις 29.300 τον μήνα. Αν και χαμηλός αριθμός, ενδέχεται να αντανακλά το νέο «νεκρό σημείο» που αποτρέπει την άνοδο της ανεργίας.

Η περιορισμένη μετανάστευση και οι αυξανόμενες απελάσεις έχουν συγκρατήσει την αύξηση του εργατικού δυναμικού, μειώνοντας έτσι τον αριθμό θέσεων που απαιτούνται για τη διατήρηση χαμηλής ανεργίας.

Τον Αύγουστο, η προσφορά εργασίας - δηλαδή το εργατικό δυναμικό - συμβάδισε με τη ζήτηση, δηλαδή την απασχόληση στα νοικοκυριά και τις νέες θέσεις. Ο δείκτης αυτός, ιδιαίτερα αγαπητός στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία.

Αν και ορισμένοι ειδικοί μίλησαν για κατάσταση «μην απολύετε - μην προσλαμβάνετε», η εικόνα είναι διαφορετική: τον Αύγουστο έγιναν 5,3 εκατ. προσλήψεις και ισάριθμες αποχωρήσεις, εκ των οποίων 3,2 εκατ. παραιτήσεις και 2,1 εκατ. απολύσεις. Πρόκειται για φυσιολογικά επίπεδα.

Η απασχόληση στις υπηρεσίες προσωρινής βοήθειας συνεχίζει να μειώνεται εδώ και δύο χρόνια, δίνοντας μια ίσως παραπλανητική εικόνα αδυναμίας. Πιθανόν, η Τεχνητή Νοημοσύνη να περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση για προσωρινούς εργαζόμενους, με την αύξηση της παραγωγικότητας να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα.