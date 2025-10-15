Χρ. Κέλλας: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου καταβάλλονται στους δικαιούχους οι πληρωμές σχετικά με βιολογική γεωργία και μελισσοκομία και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί, είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, ενώ παρουσίασε το πλήρες χρονοδιάγραμμα των καταβολών σε αγρότες και κτηνοτρόφους. «Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ακολουθούν:

καταβολή 12 δισ. για ακαλλιέργητα χωράφια( λόγω φερτών υλικών)

ενίσχυση για ζωοτροφές ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ

Το επόμενο δεκαήμερο:

Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους από ευλογιά και πανώλη.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται:

Η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά με ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ

Η επιστροφή από την ΑΑΔΕ του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και η αποζημίωση από ΟΓΑ.

Μέσα στο Νοέμβριο θα λάβουν χρήματα και οι δικαιούχοι για την ανασύσταση από τις καταστροφές του Ντάνιελ, όπως είπε ο κ. Κέλλας στην ΕΡΤ.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα δόθηκαν στους δικαιούχους καταβολές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου στους παραγωγούς της πατάτας Νάξου και της μαστίχας Χίου, ενώ απομένουν οι πληρωμές του 2023, σύμφωνα με τον υφυπουργό.