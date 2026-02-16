Χρ. Δήμας: Εμφανής η πρόοδος στα εμβληματικά έργα στη Θεσσαλονίκη - Πώς προχωρούν Flyover και επέκταση προς Καλαμαριά

Την πρόοδο κατασκευής της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας και των νέων σχολικών μονάδων που υλοποιούνται, μέσω ΣΔΙΤ, στη Θεσσαλονίκη, επιθεώρησαν, σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στη Μίκρα, όπου επισκέφθηκαν το εργοτάξιο της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, ενώ ακολούθησε σύσκεψη εργασίας στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό.

Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης

Στο εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου που προσεγγίζει το 50% και αναμένεται να επιταχυνθεί με το δεύτερο καλούπι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την οικοδόμηση των βάθρων. Παρών ήταν και ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως το πιο καινοτόμο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα και όχι μόνο. Όποιος περνάει από τον Περιφερειακό, βλέπει τα εργοτάξια να δουλεύουν πυρετωδώς, καθημερινά και νυχθημερόν.

Η πρόοδος είναι πλέον εμφανής. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει σημαντικές «ανάσες» στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο που περιμένουμε όλοι, προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς και σε περίπου 14 με 15 μήνες από τώρα, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Στο τεχνικό κομμάτι, το «πορτοκαλί καλούπι» έχει ήδη διανύσει 500 μέτρα, ενώ το «μπλε καλούπι» ξεκινά τη σκυροδέτηση εντός του μήνα. Με τα δύο καλούπια να δουλεύουν πλέον παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας: την άνοιξη του 2027 το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Είναι ένα τεράστιο έργο που θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη και, νομίζω, κανείς δεν αμφιβάλλει γι’ αυτό – το βλέπουμε όλοι. Το έργο εξελίσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς, οι οποίοι συνεχώς επιταχύνονται. Ο υπουργός Χρίστος Δήμας, που παρακολουθεί και εκείνος το έργο εκ του σύνεγγυς, ήταν πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, διαβεβαιώνοντας ότι θα τηρηθούν οι προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Ευελπιστώ ότι, επειδή οι δύο βασικοί συντελεστές της Κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για λογαριασμό του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης είναι Θεσσαλονικείς – ο κ. Μπενρουμπή και ο κ. Μιτζάλης – αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι μπορούν να επιταχύνουν περαιτέρω την υλοποίηση, ώστε να είμαστε ακόμη νωρίτερα έτοιμοι. Νομίζω ότι εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση, απλώς η σεμνότητά τους τους κρατάει να το δηλώσουν».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος ανέφερε: «Το Flyover είναι ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά οδικά έργα που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα. Τα πλέον κρίσιμα και τεχνικά απαιτητικά τμήματα του έργου έχουν στην πλειοψηφία τους ξεκινήσει και προχωρούν απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό.

Παράλληλα, εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών και η ομαλή λειτουργία της πόλης κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η πορεία του έργου μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει ότι η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του χρονοδιαγράμματος, προσφέροντας στη Θεσσαλονίκη μια σύγχρονη, ασφαλή και ανθεκτική οδική υποδομή που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης σημείωσε: «Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρούμε επ’ ακριβώς και προσπαθούμε, αν είναι δυνατόν, να επιταχύνουμε ακόμη παραπάνω. Γίνεται μια ποιοτική δουλειά, 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα, και θα έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνος Μπενρουμπή ανέφερε: «Κατά την αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών στο έργο του FlyOver διαπιστώθηκε, μετά από σχετική παρουσίαση των εκπροσώπων της κοινοπραξίας ΑVAX ΑΕ – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, ότι το έργο εκτελείται πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχει φτάσει στο 50% της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες».

Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά

Ενόψει της σύσκεψης εργασίας στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό με θέμα την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, είπε: «Η επέκταση των πέντε σταθμών προς την Καλαμαριά προχωρά σταθερά. Το κατασκευαστικό αντικείμενο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, βάσει των προδιαγραφών.

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ήδη έχει μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ. Πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία των νέων σταθμών στην Καλαμαριά, θα εξυπηρετούνται καθημερινά χιλιάδες περισσότεροι συμπολίτες μας.

Παράλληλα, διατηρούμε την απόλυτη ισορροπία μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης και της λειτουργίας του Μετρό. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο διεθνώς, όμως στην Ελλάδα έχουμε την ευαισθησία και το καθήκον να αναδεικνύουμε την ιστορία μας, προχωρώντας ταυτόχρονα τα μεγάλα τεχνικά έργα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που φέρνουμε εις πέρας».

Σχετικά με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Το μετρό είναι ένα σύνθετο έργο και προέχει η ασφάλεια. Θα έχετε προσέξει ότι ούτε ο υπουργός ούτε εγώ δίνουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα το τελευταίο διάστημα.

Ο λόγος είναι ότι το μετρό απαιτεί πολλές πιστοποιήσεις ασφαλείας: πρόκειται για έξι διαφορετικές συμβάσεις, η καθεμία με τη δική της πιστοποίηση. Έχουμε διαπιστώσει κάποιες μικρές παρεμβολές της μίας στην άλλη, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν σε αυτή τη φάση να δώσουμε συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης. Ωστόσο, ο στόχος που περιέγραψε ο υπουργός κ. Δήμας παραμένει: πριν το καλοκαίρι, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, να παραδοθεί το μετρό σε εμπορική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι οι σταθμοί θα είναι ανοιχτοί, οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το μετρό και να πληρώνουν εισιτήριο, ακριβώς όπως στη βασική γραμμή».

Κατασκευή νέων Σχολικών Μονάδων

Νωρίτερα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επισκέφθηκε τα εργοτάξια κατασκευής τεσσάρων (4) από τα 17 σχολεία που υλοποιούνται από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., μέσω ΣΔΙΤ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων (Δήμος Νεάπολης Συκεών).

Γ.Ε.Λ. Ευκαρπίας (Δήμος Παύλου Μελά)

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς.

Παρόντες ήταν και ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, οι Δήμαρχοι Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης και Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης.

Μετά την αυτοψία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργεί – από το μηδέν – 17 νέες σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτές, οι 16 βρίσκονται στον Νομό Θεσσαλονίκης και μία στον Νομό Πιερίας. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε αισθητά την ποιότητα ζωής των μαθητών και η καθημερινή εμπειρία τους μέσα στα σχολικά κτίρια να γίνει πολύ καλύτερη.

Ειδικότερα εδώ, στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καλαμαριάς – το οποίο θα λειτουργήσει ως 2θέσιο Νηπιαγωγείο και 6θέσιο Δημοτικό. Πρόκειται για ένα έργο που όλοι ανυπομονούμε να εγκαινιάσουμε σε λίγους μήνες.

Το Υπουργείο και ειδικότερα η ΚΤΥΠ, πέρα από το συγκεκριμένο έργο ΣΔΙΤ που "τρέχουμε" εδώ, υλοποιούν παράλληλα το Πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου". Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη από τις τέσσερις φάσεις του προγράμματος, έχοντας ανακαινίσει ουσιαστικά 430 σχολεία σε όλη την Επικράτεια. Ακολουθεί άμεσα η δεύτερη φάση, ώστε εκατοντάδες επιπλέον σχολεία να έχουν ανακαινιστεί και να είναι έτοιμα με τη νέα σχολική χρονιά, ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται η τρίτη και η τέταρτη φάση.

Επίσης, η ΚΤΥΠ παρεμβαίνει, ανακαινίζει και δημιουργεί δεκάδες σχολεία που αντιμετωπίζουν στατικά και άλλου είδους προβλήματα. Λύνουμε σημαντικά ζητήματα υποδομών με μια συστηματική προσπάθεια ανοικοδόμησης των σχολείων σε όλη τη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών, αλλά και την ανάδοχο εταιρεία για την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Τα 17 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούσαν μία εκκρεμότητα που ανάγεται στο απώτερο παρελθόν και η οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης χάρη στις Κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα πρότυπο πρόγραμμα κατασκευής σχολείων, που προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς – παρότι είχαν μείνει στάσιμα επί πολλά χρόνια – με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο κατασκευάζονται τα σχολεία, αλλά διασφαλίζεται και για πολλά χρόνια η λειτουργία τους, με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μία σημαντική επιτυχία, καθώς αφορούν περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. Η πρωτοβουλία αυτή των Κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και στις απαιτήσεις των κατοίκων, για τους οποίους το αίτημα για ποιοτική παιδεία παραμένει ψηλά στην ατζέντα τους και αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος σημείωσε: «Η επένδυση στη δημόσια εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούμε, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, 17 νέες σύγχρονες σχολικές μονάδες, με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα.

Σήμερα επισκεφθήκαμε σχολεία που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, όπως το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας και το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, καθώς και το 7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, το οποίο επανασχεδιάζεται ώστε να καλύψει αυξημένες ανάγκες.

Στόχος μας είναι να παραδώσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και πλήρως εξοπλισμένες σχολικές υποδομές που θα υπηρετούν μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνος Μπενρουμπή είπε: «Κατά τη σημερινή αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών σε 3 από τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, που κατασκευάζει η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο πλαίσιο του σχετικού ΣΔΙΤ, διαπιστώθηκε στο πεδίο η σημαντική πρόοδος και η άριστη ποιότητα κατασκευής του έργου. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ με στοχοπροσήλωση επιδιώκει χρησιμοποιώντας στην κατασκευή και την θυγατρική της ΕΛΕΜΚΑ, να παραδώσει εμπρόθεσμα τα σχολεία μέσα στους συμβατικούς χρόνους και ταυτόχρονα κάποια απ’ αυτά να τεθούν έγκαιρα στη διάθεση του ελληνικού δημοσίου, για να λειτουργήσουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 – 2027».