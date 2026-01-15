Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ενώ η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσα καταστήματα συμμετέχουν πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή και να μην χρησιμοποιούν παραπλανητικές προσφορές.

Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία καθώς έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας