«Η Ελλάδα δείχνει πόσο ισχυρή είναι μια γενναία κρατική μεταρρύθμιση», αναφέρει σε άρθρο του στη Handelsblatt o επικεφαλής της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, Μάνουελ Χάγκελ.

Σε άρθρο του που φιλοξενείται στην οικονομική εφημερίδα με τον τίτλο «Η Ελλάδα δείχνει πόσο ισχυρή είναι μια γενναία κρατική μεταρρύθμιση», γράφει πως «Ο άλλοτε ασθενής της Ευρώπης» βρίσκεται σήμερα πολύ μπροστά από τη Γερμανία με την ατζέντα των μεταρρυθμίσεών του.

Αναφέρει μάλιστα το εξής: «Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη παίρνουμε παράδειγμα από την Αθήνα».

Ο νεαρός πολιτικός της CDU επισκέφτηκε, όπως αναφέρει, πρόσφατα την Ελλάδα μαζί με μία αντιπροσωπεία για να κατανοήσει «πώς κατάφερε η χώρα να κάνει το comeback».

Ο Μανουέλ Χάγκελ παρατηρεί πως «ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων του όπως ένας επικεφαλής σε μία οικογενειακή επιχείρηση: σαφείς προτεραιότητες, στόχοι, προθεσμίες, διαφάνεια στην επικοινωνία».

Σημειώνει επίσης πως αυτό μπορεί να αποτελέσει «οδικό χάρτη» και για τη Γερμανία, η οποία θεωρεί πως μπροστά στα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα στον τομέα της ψηφιοποίησης, «θυμίζει μία χώρα υψηλής τεχνολογίας που όμως λειτουργεί με αναλογικό, λειτουργικό σύστημα».

Ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός καταλήγει σε ένα προεκλογικό κάλεσμα - με αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα: «Οι αρχαίοι Έλληνες μας έδωσαν τη Δημοκρατία. Σήμερα μπορούν να μας διδάξουν το θάρρος για κρατική μεταρρύθμιση. Όλα πρέπει να τεθούν επί τάπητος».

Πηγή: Deutsche Welle