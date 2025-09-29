Χ. Κέλλας για καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις των αγροτών: Ζητάμε την κατανόησή τους

«Θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ζητάμε την υπομονή τους» ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, σε σχέση με το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των επιδοτήσεων στους αγρότες.

«Καταλαβαίνουμε το δίκιο τους γιατί ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος, τα έξοδα είναι αυξημένα και δεν έχουν πληρωθεί. Όμως αυτή τη φορά τους ελέγχους θα τους διεκπεραιώσει η ΑΑΔΕ και έχουμε αυτό το θέμα των καθυστερήσεων», συνέχισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8.

«Το θέμα έχει αναλάβει ο κ. Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, με τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Καββαδά, ο οποίος προέρχεται από την ΑΑΔΕ- γιατί ως γνωστόν έχει περάσει στην ΑΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ- και τον υπουργό, τον κ. Τσιάρα» επισήμανε ο κ. Κέλλας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το θέμα των επιδοτήσεων.

«Ισχύει. Δεν έχουν άδικο οι αγρότες μας» τόνισε ο κ. Κέλλας για τις καθυστερήσεις.

«Ισχύει, είναι έτσι, υπάρχει θέμα με τις επιδοτήσεις. Δεν έχουν γίνει οι πληρωμές που έπρεπε να γίνουν στις 30 Ιουνίου και είναι πολλές οι πληρωμές αυτές. Είναι τα παλιά βιολογικά προϊόντα, η βιολογική κτηνοτροφία, η γεωργία και μελισσοκομία, είναι το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, μελισσοκομίας είναι οι αυτόχθονες φυλές, είναι το πρόγραμμα Κομφούζιο, είναι να πληρωθούν το πρόγραμμα για την ενίσχυση των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους, είναι απλήρωτο επίσης, τα φερτά υλικά που αφορά ένα θέμα στη Θεσσαλία λόγω Ντάνιελ.

Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλιώς και νέα πρόστιμα θα έχουμε, αλλά κυρίως θα θέσουμε σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, έχουμε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Όμως, άλλη λύση δεν υπάρχει. (…)

Εφόσον δεν συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις και με τους όρους που θέτουν οι Ευρωπαίοι, κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν υπάρχει άλλη λύση».