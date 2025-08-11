Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους από τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι επιπτώσεις τους στις τιμές καταναλωτή μόλις αρχίζουν να γίνονται αισθητές, αναφέρει το Bloomberg

Μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει περίπου το 64% του κόστους, ενώ οι καταναλωτές έχουν καλύψει το 22%. Ωστόσο, η τράπεζα προβλέπει ότι το μερίδιο των καταναλωτών θα αυξηθεί στο 67% καθώς οι εταιρείες μετακυλούν τις επιβαρύνσεις μέσω αυξήσεων τιμών.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η μετακύλιση αυτή θα οδηγήσει σε επιτάχυνση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, ο βασικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που παρακολουθεί στενά η Fed, αναμένεται να φτάσει το 3,2% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, έναντι 2,8% τον Ιούνιο. Χωρίς την επίδραση των δασμών, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα ήταν 2,4%. Μέχρι στιγμής, οι δασμοί έχουν προσθέσει περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον βασικό PCE, με επιπλέον 0,16% να αναμένεται τον Ιούλιο και 0,5% στο υπόλοιπο του έτους.

Οι οικονομολόγοι διαφωνούν για το αν οι δασμοί συνιστούν διαρκές πληθωριστικό φαινόμενο. Ορισμένοι, όπως ο Όρεν Κας της American Compass, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εφάπαξ αυξήσεις τιμών και όχι για μόνιμη άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών. Ωστόσο, η ανάλυση της Goldman Sachs συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι οι δασμοί έχουν σταδιακά πληθωριστική επίδραση, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν μεγάλες εφάπαξ αυξήσεις και προτιμούν να μετακυλίουν το κόστος σταδιακά.

Οι ξένοι εξαγωγείς έχουν απορροφήσει περίπου το 14% του κόστους μέχρι τον Ιούνιο, ποσοστό που μπορεί να αυξηθεί στο 25%. Παράλληλα, ορισμένοι εγχώριοι παραγωγοί που προστατεύονται από τον ανταγωνισμό έχουν εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να αυξήσουν τις τιμές, εντείνοντας τον πληθωρισμό.

Συνολικά, η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών θα ενταθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, καθιστώντας τους δασμούς κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και τη νομισματική πολιτική της Fed.