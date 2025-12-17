Γερμανία: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,2% το 2026 λόγω εγχώριας ζήτησης

Η γερμανική οικονομία για πρώτη φορά μετά την επανένωση το 1990 θα βιώσει το 2026 την πρώτη της ανάκαμψη που θα προέλθει από την εγχώρια ζήτηση, σπάζοντας δεκαετίες ανάπτυξης που βασιζόταν στις εξαγωγές, σύμφωνα με πρόβλεψη του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής IMK που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Το ινστιτούτο προέβλεψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2026, από ένα πενιχρό 0,1% φέτος. Η ανάκαμψη θα τροφοδοτηθεί από τις κυβερνητικές επενδύσεις και την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και όχι από το εξωτερικό εμπόριο, το οποίο παραμένει αδύναμο, ανέφερε.

Τρία γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα μείωσαν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης την περασμένη εβδομάδα.

Ο διευθυντής του IMK, Sebastian Dullien, ανέφερε τους δασμούς των ΗΠΑ, την αδύναμη ζήτηση της Κίνας και την ανατίμηση του ευρώ ως παράγοντες που περιορίζουν το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας.

«Μετά από τέσσερα χρόνια αδύναμης ανάπτυξης, οι υποστηρικτικοί παράγοντες κερδίζουν πλέον το πάνω χέρι», δήλωσε ο Dullien, επισημαίνοντας τη σταθερή αύξηση των μισθών και την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων ως βασικούς κινητήριους παράγοντες.

Ωστόσο, η βελτίωση της αγοράς εργασίας θα υστερήσει σε σχέση με την ανάκαμψη. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 6,3% το 2025 από 6,0% το 2024 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2026.

Τα επενδυτικά προγράμματα της κυβέρνησης προβλέπεται να ωθήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,3% του ΑΕΠ το 2026, πάνω από το όριο του 3% της ευρωζώνης.

Το έλλειμμα για το 2025 προβλέπεται στο 2,5%, σύμφωνα με το IMK, που εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των ορίων της ΕΕ.