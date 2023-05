Gazprom: Συντριπτική πτώση άνω του 40% στα καθαρά της κέρδη το 2022

Μεγάλη πτώση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ενεργειακού κολοσσού Gazprom στο σύνολο της χρήσης του 2022, με τη ρωσική κρατική εταιρεία να αποδίδει τη μείωση 41,4% στην αύξηση των φόρων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

#BREAKING Russian energy giant Gazprom says net profit down 41.4% in 2022 pic.twitter.com/XzDSWA9xWH