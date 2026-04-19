Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Η κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών και το χάος στη Ρουμανία

Η κρίση στην Δικαιοσύνη που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετό καιρό στη Ρουμανία, έφθασε αυτές τις μέρες στο αποκορύφωμά της όταν ο Πρόεδρος της χώρας Νικούσορ Νταν αποφάσισε να προχωρήσει σε αμφιλεγόμενους διορισμούς των επικεφαλής των σημαντικότερων εισαγγελιών παρακάμπτοντας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η χώρα βρίσκεται και πάλι σε κυβερνητική κρίση, καθώς ο τετρακομματικός συνασπισμός διαλύεται για μια ακόμη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Ο δημοσιογράφος Βίκτορ Τσιουτάκου θυμήθηκε πως το ίδιο είχε συμβεί (με παράκαμψη του Δικαστικού Συμβουλίου) και με τον διορισμό της Λάουρα Κοβέσι στην ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA), την περίοδο 2013 – 2018. Τότε η απόφαση είχε ληφθεί από τον τότε Πρόεδρο Τράιαν Μπασέσκου, παρά την αρνητική γνώμη του Δικαστικού Συμβουλίου.

Μάλιστα, ο Μπασέσκου είπε αργότερα πως εκείνος ο διορισμός υπήρξε το μεγαλύτερο λάθος του, με την κ. Κοβέσι να απαντά δηκτικά: «Μερικοί από εμάς μένουμε στη μνήμη του κόσμου για τα λάθη μας»!

Αποδεικνύεται έτσι πως κάθε άλλο παρά τυχαία κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε και στην Ελλάδα, την 1η Οκτωβρίου 2025, κατά την συνάντηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Σ’ εκείνη τη συνάντηση, η κ. Κοβέσι – λόγω ιδίας πείρας προφανώς - είχε ζητήσει να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που λήγει η θητεία τους και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Ζήτησε κατάργηση διάκρισης των εξουσιών και στην Ελλάδα

Με λίγα λόγια, είχε ζητήσει να παραβιαστούν οι νόμοι που έχει ψηφίσει το ελληνικό κοινοβούλιο – επομένως ζητούσε να καταργηθεί η διάκριση των εξουσιών. Και επομένως έχει δίκιο ο Άδωνις Γεωργιάδης όταν λέει πως στη Δημοκρατία, η μία εξουσία δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται στις αρμοδιότητες της άλλης. Το αυτονόητο δηλαδή, αλλά αυτά στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου δεν τα είχαν μάθει.

Γι’ αυτό άλλωστε είχε αδιαφορήσει για τη διάκριση των εξουσιών και ο εκ των υστέρων μεταμεληθείς πρόεδρος Μπασέσκου. Το επανέλαβε πρόσφατα και ο πρόεδρος Νταν, προς υπεράσπιση του οποίου έσπευσε ο γνωστός δημοσιογράφος. Όπως είπε ο δημοσιογράφος Τσιουτάκου, εκείνοι που θέλουν «για άλλη μια φορά και τις χειροπέδες και την εξουσία, οι κληρονόμοι του διδύμου Κολντέα – Κοβέσι, νοσταλγούν τις «εποχές φρίκης, τότε που οι συλλήψεις γίνονταν με λίστα και οι καταδίκες εκδίδονταν απευθείας μέσα από τους κίτρινους φακέλους του Ντουμπράβα. Θέλουν πάλι να κρατούν στα χέρια τους τα κουμπιά. Και δεν θέλουν να παραδοθούν. Ο αγώνας συνεχίζεται…» (σ.σ. ο Κολντέα ήταν ο επικεφαλής των ρουμανικών μυστικών υπηρεσιών και ο Ντουμπράβα ήταν ο αναπληρωτής του).

Στο μεταξύ, εναντίον του Νικούσορ Νταν έχουν στραφεί και πολλά στελέχη του κόμματος USR (Σώστε τη Ρουμανία), που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Συμφωνούν ότι η επιλογή των επικεφαλής της Διεύθυνσης Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT), της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA) και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ÎCCJ), είναι αμφιλεγόμενη.

«Σεβαστείτε την εντολή που λάβατε»!

Στις 17 Απριλίου, 25 ενώσεις πολιτών, σε ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρόεδρο, υπό τον τίτλο «Σεβαστείτε την εντολή που λάβατε από τους πολίτες», τον κατηγόρησαν πως αθετεί σοβαρά τις προεκλογικές του υποσχέσεις και ότι αποστασιοποιείται από το εκλογικό σώμα που τον στήριξε.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν «βαθιά ανήσυχοι για την κατεύθυνση στην οποία έχετε επιλέξει να ασκήσετε την εντολή σας», υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις σχετικά με ένα λειτουργικό κράτος και μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία δεν έχουν τηρηθεί.

«Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είμαστε αναγκασμένοι να διαπιστώσουμε όχι μόνο ότι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, αλλά ότι οι ενέργειές σας συνεχίζουν να υποστηρίζουν το παλαιό status quo. Επιλέξατε να απαντήσετε στην κριτική όχι με επιχειρήματα, αλλά με αλαζονεία», αναφέρεται στην μακροσκελή επιστολή.

Ήδη, πρώην δικαστές υπογραμμίζουν τον κίνδυνο πολιτικοποίησης της Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι οι διορισμοί θα πρέπει να βασίζονται αυστηρά σε αντικειμενικά κριτήρια.

Ωστόσο, στη Ρουμανία, όπως έχουμε ξαναγράψει, οι καταγγελίες, τον Δεκέμβριο του 2025, 813 δικαστών (από τους 7.000) που υπέγραψαν κοινή επιστολή – με την Λάουρα Κοβέσι να βάζει πρώτη την υπογραφή της, αν και εν ενεργεία Ευρωπαία Εισαγγελέας – διαμαρτυρόμενοι παρεμβάσεις στο έργο τους, είχε προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα.

Αργότερα, πολλοί απέσυραν το όνομά τους, υποστηρίζοντας ότι είχε αλλοιωθεί (και άρα έγινε απόπειρα εργαλειοποίησης) το αρχικό κείμενο συμπαράστασης σε δύο συναδέλφους τους, που μίλησαν σε ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής πλατφόρμας Recorder.

Στο ντοκιμαντέρ περιγραφόταν μια πιθανή συνεννόηση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας. Η πρώτη θα πρόσφερε νομοθετικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συντάξεων, και οι δικαστές θα πρόσφεραν προστασία μέσω διαφόρων νομικών λύσεων.

Εκρηκτική κατάσταση και Δημοψήφισμα για την Δικαιοσύνη

Τότε, ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν είχε συναντήσει τους δικαστές και είχε υποσχεθεί να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό, ανακοινώνοντας την διενέργεια δημοψηφίσματος για την Δικαιοσύνη.

Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται αν έχει νόημα η διενέργεια του δημοψηφίσματος, αφού οι διορισμοί στην κορυφή των σημαντικότερων εισαγγελιών έγιναν χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Ο Νταν απαντά πως το δημοψήφισμα θα γίνει σε έναν περίπου μήνα, καθώς οι εισαγγελείς αποτελούν ένα τμήμα μόνο του δικαστικού συστήματος.

Η κατάσταση στη Ρουμανία, που πλέον έχει καταλήξει και σε κυβερνητική κρίση, είναι εκρηκτική. Και η σειρά των γεγονότων δείχνει πως στη χώρα η Δικαιοσύνη είχε μεν προβλήματα – όπως άλλωστε σε πολλές χώρες – αλλά η πηγή του κακού βρίσκεται στην εποχή που η Δικαιοσύνη επικεντρώθηκε στην δίωξη πολιτικών προσώπων, δίνοντας την εντύπωση ότι κάποιοι δικαστές επιλέγουν στρατόπεδο.

Είναι χαρακτηριστική η συνέντευξη που στις 16 Απριλίου ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν έδωσε στον Europa Fm. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε και για το μέλλον της κ. Κοβέσι μετά το τέλος της θητείας της ως Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Ο κ. Νταν μίλησε επαινετικά για την κ. Κοβέσι και στην παρατήρηση ότι υπάρχουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες την περίοδο που υπηρετούσε στη Ρουμανία ως επικεφαλής της DNA υπήρξαν καταχρήσεις, απάντησε πως αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν.

Συγκεκριμένα είπε ότι η κ. Κοβέσι έχει συσσωρεύσει γνώσεις και εμπειρία από τις θέσεις που κατείχε, προσθέτοντας σιβυλλικά: «Ας δούμε πώς θέλει να τα αξιοποιήσει».

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που όταν ο ίδιος άνθρωπος είχε ερωτηθεί αν η κ. Κοβέσι θα επιστρέψει στη χώρα σε κάποιο υψηλό πόστο, ο πρόεδρος Νταν είχε σκάσει στα γέλια και είχε αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Όταν ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ντραγκνέα βρέθηκε στη φυλακή

Μέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό (που χωρίς αμφιβολία έχει προκληθεί από τις διαρκείς απόπειρες κατάργησης της διάκρισης των εξουσιών – πότε από την μία πλευρά και πότε από την άλλη), διεξάγεται και η δίκη του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού και ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Λίβιου Ντραγκνέα, ο οποίος, τον Μάιο του 2019 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3,5 ετών χωρίς αναστολή για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων. Είχε προηγηθεί η μεγάλη ήττα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στις ευρωεκλογές. Τον Ιούλιο του 2021 ο Ντραγκνέα είχε αποφυλακιστεί υπό όρους.

Στο μεταξύ, έναν χρόνο αργότερα η Εθνική Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς (DNA) παρέπεμψε τον Ντραγκνέα για άλλη υπόθεση, την υπόθεση Tel Drum. Ο Νταγκνέα κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, κατάχρηση εξουσίας και άλλα κακουργήματα.

Η έρευνα ξεκίνησε από τον OLAF στις 26 Ιουνίου 2020 και η δικογραφία ξεπερνά τις 1.400 σελίδες.

Κατηγορούμενοι μαζί με τον Ντραγκνέα ήταν άλλα οκτώ άτομα, αξιωματούχους του Συμβουλίου της Κομητείας του Τελεορμάν και στελέχη της εταιρίας Tel Drum.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κατασκευαστική εταιρία, που ιδιωτικοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Ντραγκνέα ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Κομητείας, έλαβε εκατομμύρια ευρώ και κέρδιζε τους περισσότερους διαγωνισμούς στους οποίους λάμβανε μέρος, με υπολογιζόμενη ζημία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ύψους άνω των 100 εκ. λέι. Συνέχισε μάλιστα να κερδίζει τους διαγωνισμούς και κατά την διάρκεια της φυλάκισης του Ντραγκνέα (επί 2 χρόνια και 2 μήνες).

Διακοπή της δίκης λόγω παρακολουθήσεων

Η υπόθεση άνοιξε ξανά όταν προέκυψε μια παράνομη παρακολούθηση, γεγονός που οδήγησε στην διακοπή της δίκης. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υπογράμμισαν ότι στην υπόθεση είχαν συνεργαστεί η υπηρεσία κατά της διαφθοράς και οι μυστικές υπηρεσίες.

Την περίοδο κατά την οποία ο Ντραγκνέα ηγείτο του Σοσιαλιστικού Κόμματος (2016-2019), το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε εκδώσει σειρά αποφάσεων που οδήγησαν στον αποκλεισμό των μυστικών υπηρεσιών από διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς.

Μέχρι το 2016, στη Ρουμανία, οι τηλεφωνικές υποκλοπές πραγματοποιούνταν βάσει διατάξεων που εκδίδονταν από εισαγγελείς βάσει ειδικής νομοθεσίας, επειδή τα εγκλήματα διαφθοράς θεωρούνταν απειλή για την εθνική ασφάλεια και συμπεριλαμβάνονταν στην Εθνική Στρατηγική Άμυνας.

Μετά το 2016, οι μυστικές υπηρεσίες άρχισαν να αποκλείονται, καθώς θεωρήθηκε αντισυνταγματικό οι παρακολουθήσεις με σκοπό την εθνική ασφάλεια να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές δίκες.

Υπό κατάρρευση πάλι η κυβέρνηση συνεργασίας

Στο μεταξύ, η γενικευμένη κρίση έχει οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση την κυβέρνηση συνεργασίας που στη Ρουμανία επιτεύχθηκε μετά κόπων και βασάνων και πολλών περιπετειών.

Στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου 2024, τρία υπερεθνικιστικά, φιλορωσικά, ακροδεξιά κόμματα είχαν εξασφαλίσει σχεδόν το 35% των εδρών. Αυτός ήταν και ο λόγος που τέσσερα κόμματα (το πρώτο σε ψήφους Σοσιαλδημοκρατικό (PSD), οι Φιλελεύθεροι του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος (PNL), η Ένωση Σώστε τη Ρουμανία (USR) και η Δημοκρατική Συμμαχία των Μαγυάρων (UDMR), που εκπροσωπεί την ουγγρική μειονότητα, συμφώνησαν στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Με πρωθυπουργό (και πάλι) τον Σοσιαλιστή Μαρσέλ Τσιολάκου, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ίδια κόμματα είχαν σχηματίσει κυβέρνηση και το 2021, αλλά και αυτή έπεσε το 2023 εξαιτίας διαφωνιών που οδήγησαν το ουγγρικό κόμμα εκτός κυβέρνησης.

Αξίζει επίσης να θυμίσουμε πως οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024 είχαν ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, καθώς θεωρήθηκε ότι υπήρξε ρωσική ανάμιξη. Τότε, είχε επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, ο σχεδόν άγνωστος φιλορώσος υποψήφιος της άκρας δεξιάς Καλίν Γκεοργκέσκου.

Και τότε ήταν που έπεσαν όλοι πάνω στον κοινό υποψήφιο Νικούσορ Νταν, πρώην δήμαρχο Βουκουρεστίου, ο οποίος εξελέγη τελικά στις εκλογές του Μαΐου 2025 - μετά από τρεις αλλεπάλληλες προεδρικές εκλογικές διαδικασίες που κατέληξαν στο απόλυτο χάος.

Έξι προτάσεις μομφής σε έξι μήνες

Στις 15 Δεκεμβρίου 2025, ο υπό τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό Μπολόγιαν κυβερνητικός συνασπισμός επέζησε της έκτης πρότασης μομφής μέσα σε έξι μήνες – από τότε δηλαδή που έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση συνεργασίας, στις 23 Ιουνίου 2025 – ενώ τα τέσσερα κόμματα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού και οι Σοσιαλδημοκράτες, το μεγαλύτερο κόμμα, κόμμα-κλειδί για την διατήρηση του συνασπισμού, απειλούσαν να αποχωρήσουν αν ο Μπολόγιαν δεν συμφωνούσε σε αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2026.

Τότε, οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν μεν καταψηφίσει την πρόταση μομφής, αλλά υπερψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση την πρόταση μομφής κατά της υπουργού περιβάλλοντος Ντιάνα Μπουζογιάνου από το κεντροδεξιό κόμμα του προέδρου Νταν – γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού Μπολόγιαν, ο οποίος είπε πως δεν λειτουργούν έτσι οι συνασπισμοί.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τον σχηματισμό της τετρακοματικής κυβέρνησης και η χώρα βρίσκεται πάλι στον ίδιο παρονομαστή – και ο διορισμός των εισαγγελέων απευθείας από τον πρόεδρο έχει ρίξει λάδι στη φωτιά. Μάλιστα, ο πρόεδρος Νταν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι το PSD (Σοσιαλδημοκράτες) παραβίασε τη συμφωνία με το PNL (Φιλελεύθεροι).

Πλέον υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι Σοσιαλδημοκράτες να αποχωρήσουν – μετά την σύσκεψη της προσεχούς Δευτέρας - από την κυβέρνηση, αποσύροντας τους επτά υπουργούς τους, ενώ δεν αποκλείεται και η υποβολή νέας πρότασης μομφής, που αυτή τη φορά θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης.

Κυβέρνηση μειοψηφίας με μουσικές καρέκλες

Σύμφωνα με το άρθρο 85, παράγραφος 3 του ρουμανικού Συντάγματος, ο πρωθυπουργός δεν υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή εάν ένα πολιτικό κόμμα αποσύρει τους υπουργούς του από την Κυβέρνηση. Αλλά πόσο μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση, όταν δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός βουλευτών για να ψηφίζει τους νόμους που προτείνει; Πολύ περισσότερο που οι «προσωρινοί» υπουργοί μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους για μέγιστο διάστημα 45 ημερών και μετά πρέπει να αντικαθίστανται από άλλους, σε ένα ιδιότυπο πολιτικό παιχνίδι μουσικών καρεκλών. Αλλά πόσο λειτουργική μπορεί να είναι μια κυβέρνηση όταν κάθε 45 μέρες υποχρεώνεται σε ανασχηματισμό; Για πόσα 45νθήμερα μπορεί να αντέξει;

Στο μεταξύ, στις 13 Απριλίου, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά έρευνα, μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σχετικά με ενδεχόμενη υπερτιμολόγηση για την αγορά ηλεκτρικών μίνι σχολικών λεωφορείων, ένα πρόγραμμα 250 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο, με τα χρήματα αυτά θα αγοράζονταν 3.200 αυτοκίνητα, αλλά τελικά αγοράστηκαν 1.300 με τα ίδια λεφτά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα λεωφορεία άρχισαν να «βγάζουν» προβλήματα, όπως ότι οι μπαταρίες τους δεν αντέχουν στο κρύο και πολλοί δήμαρχοι κατέφυγαν πάλι στα παλιά λεωφορεία για την μεταφορά των μαθητών.

Στο στόχαστρο τώρα και ο νυν πρωθυπουργός

Ο υπουργός Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων, Ντράγκος Πισλάρου, αποφάσισε να ενημερώσει ο ίδιος την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά από καταγγελίες ότι μια συγκεκριμένη εταιρία έλαβε τις περισσότερες συμβάσεις, ενώ η τιμή στην οποία πουλήθηκε το κάθε λεωφορείο διέφερε από κομητεία σε κομητεία.

Στο στόχαστρο βρίσκεται τώρα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόγιαν, ο οποίος κατά τον χρόνο των αγορών, ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Κομητείας Μπιχόρ.

Σύμφωνα με τον ρουμανικό Τύπο, ο υπουργός Πισλάρου ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 8 Δεκεμβρίου 2025 και στις 11 του ίδιου μήνα άρχισαν οι έρευνες – μια ταχύτητα που προκάλεσε πολλές απορίες.

Αυτά συμβαίνουν όταν η μια εξουσία μπλέκεται στα πόδια της άλλης…

Υ.Γ1. Ενημερώνω τους πραγματικά παραπληροφορούντες ότι το 95% των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταλήγουν σε καταδίκες αφορούν σε υποθέσεις ΦΠΑ, απομιμήσεων προϊόντων που φθάνουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια από την Κίνα και άλλες υποθέσεις όπου ΔΕΝ εμπλέκονται πολιτικοί. Και πάντως αυτοί συλλαμβάνονται με τη δράση των τοπικών εθνικών αρχών (εθνική Δικαιοσύνη, αστυνομία, λιμενικό) κάτι που συμβαίνει καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και το οποίο θεωρείται φυσιολογικό. Μια ματιά στα δελτία Τύπου της ΕΛΑΣ θα σας πείσει. Με τη διαφορά ότι εκείνο το 5% που αφορά πολιτικούς και αρχειοθετείται ή οδηγείται σε αθωώσεις είναι αρκετό για να χτυπηθούν η Δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός στην καρδιά τους.

Υ.Γ2. Αν κάποιοι ονειρεύονται επανάληψη του σεναρίου Ρουμανίας και στην Ελλάδα, τότε αυτή είναι μια μάχη που αξίζει να δοθεί και από την νομοθετική και από την εκτελεστική και από την δικαστική εξουσία.

* Η Σοφία Βούλτεψη είναι βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ, δημοσιογράφος