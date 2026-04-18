Ντάριο Αμοντέι (Anthropic): Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει το 50% των θέσεων εργασίας - Η ανεργία ίσως φτάσει στο 20%

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο άνθρωπος πίσω από ένα από τα ισχυρότερα και πιο δημοφιλή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, προειδοποιεί για έναν άμεσο και «πραγματικό κίνδυνο»: ότι η superintelligence μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κλίμακα πολιτισμού, αν δεν υπάρξει έγκαιρη και έξυπνη παρέμβαση.

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον τομέα της εργασίας, τονίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει το 50% των θέσεων εργασίας και πιθανότατα η ανεργία να φτάσει στο 20%

Ο Αμοντέι, από τις πιο ηχηρές φωνές στον διάλογο για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζει βαθιά ανησυχία ότι κυβερνήσεις, εταιρείες τεχνολογίας και κοινή γνώμη υποτιμούν δραματικά το τι μπορεί να πάει στραβά. Το κείμενό του αποτελεί συνέχεια του δοκιμίου του 2024 «Machines of Loving Grace», και έχει στόχο να ταρακουνήσει το δημόσιο διάλογο και να περιγράψει με σαφήνεια τους κινδύνους.

Οι βασικοί κίνδυνοι που περιγράφει

Μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας

Ο Αμοντέι εκτιμά ότι η AI μπορεί να αυτοματοποιήσει έως και το 50% των θέσεων εργασίας μέσα σε 1–5 χρόνια, εκτοξεύοντας την ανεργία στο 20%, ενώ παράλληλα ίσως αποκτήσει ικανότητες ανώτερες από κάθε άνθρωπο σε μόλις 1–2 χρόνια.

Ισχύς επιπέδου κράτους

Παρομοιάζει την AI με την εμφάνιση ενός νέου κράτους 50 εκατ. «υπεριδιοφυών» ανθρώπων. Κατά την άποψή του, ένας αξιόπιστος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας θα χαρακτήριζε κάτι τέτοιο ως τη σοβαρότερη απειλή του τελευταίου αιώνα.

Αύξηση της τρομοκρατικής απειλής

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για τη βιολογία, όπου η AI θα μπορούσε να καταστήσει ευκολότερη τη δημιουργία καταστροφικών επιθέσεων — ακόμη και στοχευμένων σε συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Ενίσχυση αυταρχικών καθεστώτων

Ο Αμοντέι δηλώνει ανοιχτά ότι τον τρομάζει η προοπτική «AI-ενισχυμένου αυταρχισμού», ιδίως σε χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα παρακολούθησης.

Ο κίνδυνος από τις ίδιες τις εταιρείες AI

Παραδέχεται ότι οι ίδιες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πηγή κινδύνου, καθώς ελέγχουν τεράστια data centers, προηγμένα μοντέλα και έχουν άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.

