Γαλλικά ΜΜΕ για την πρόωρη αποπληρωμή δανείου από την Ελλάδα: Ο τζίτζικας που καταλήγει να δανείζει στο μέρμηγκα

Εκτενώς εξακολουθούν να ασχολούνται τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης με το θέμα της πρόσφατης, πρόωρης αποπληρωμής από την Ελλάδα ενός δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε λάβει το 2010 από τη Γαλλία.

Σε άρθρο που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «L' Express» υπό τον τίτλο «Προϋπολογισμός: Όταν η Ελλάδα έρχεται προς διάσωση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών» επισημαίνεται ότι «η Αθήνα, σύμβολο εκτροπής, κατά το παρελθόν, των δημόσιων ελλειμμάτων, μόλις αποπλήρωσε πρόωρα 1,1 δισ. ευρώ προς το Παρίσι» επισημαίνοντας πως αυτό συνιστά «ένδειξη μιας οικονομίας που έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της, στο βαθμό που πρόκειται για κεφάλαια τα οποία δεν ήταν απαιτητά παρά μόνο μεταξύ 2033 και 2041».

«Και δεν είναι η πρώτη φορά», συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζοντας ότι το 2023, η Ελλάδα είχε αποπληρώσει 1,14 δισ. ευρώ για τις δόσεις που προβλέπονταν για το 2024 και το 2025, ενώ το 2024 αποπλήρωσε 1,7 δισ. ευρώ για τις ετήσιες δόσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2026 έως το 2028. Σήμερα η Αθήνα οφείλει ακόμη στο Παρίσι 5,6 δις ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως το τέλος του 2041, συνεχίζει η εφημερίδα, κάνοντας λόγο για «τον τζίτζικα που καταλήγει να δανείζει στο μέρμηγκα ...» κατ´ αντιστροφή του γνωστού μύθου του Αισώπου.

Η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι το 2025, είναι η Γαλλία που προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους γείτονές της, ενώ η Ελλάδα θεωρείται πλέον ως αξιόπιστος δανειολήπτης.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ακόμα ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση επί του κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2026, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών και γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού Φιλίπ Ζουβέν, ρώτησε την αρμόδια υπουργό Αμελί ντε Μοντσαλέν αν «πιστεύετε ότι μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το ελληνικό παράδειγμα».

Η υπουργός προτίμησε, κατά την εφημερίδα, να αποφύγει την ευθεία απάντηση, σημειώνοντας ότι για να κατορθώσει να αποπληρώσει το χρέος της, η Ελλάδα πρέπει κάθε χρόνο να έχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ. «Για εμάς, αυτό θα αντιστοιχούσε σε προσπάθεια δύο φορές μεγαλύτερη από εκείνη που προσπαθούμε να επιτύχουμε έως το 2029» είπε η Γαλλίδα υπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα «VALEURS ACTUELLES » σε άρθρο-χρονογράφημα με τίτλο «Η Ελλάδα προς την οικονομική διάσωση της Γαλλίας» σημειώνει πως ενώ το 2010, το Παρίσι συμμετείχε στη διάσωση της Αθήνας, η οποία βρισκόταν τότε στο χείλος της χρεοκοπίας, το 2025, συμβαίνει το αντίθετο και υπογραμμίζει ότι οι Γάλλοι βουλευτές και οι γερουσιαστές ανακάλυψαν τα «ελληνικά δώρα» διαβάζοντας τα κείμενα του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού.

«Μπορούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμά μας», σχολίασε, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Ρεπουμπλικανός γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού στη Γερουσία, Ζαν Φρανσουά Ουσόν. Καταλήγοντας, η εφημερίδα θέτει το ερώτημα αν η Ελλάδα έσπευσε προς διάσωση της Γαλλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, από ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η επειδή το Παρίσι το ζήτησε ανεπίσημα;»

Τέλος στην ιστοσελίδα «20-MINUTES» δημοσιεύεται άρθρο υπό τον τίτλο «Με ποιο τίμημα αποπληρώνει η Ελλάδα τα δισεκατομμύρια που της δάνεισε η Γαλλία;».

Η εφημερίδα επισημαίνει πως πρόκειται για «ανατροπή» και υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα έχει αλλάξει», θέτοντας τέλος στις επιθέσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατά της Αθήνας, με πρώτο το Βερολίνο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα το «ούτε ένα ευρώ για τους Έλληνες» που είχε εκτοξεύσει η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ το 2010.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσιεύει στοιχεία που ενθουσιάζουν τους πιστωτές και τους διεθνείς Οργανισμούς, και «ότι δείχνει να απολαμβάνει, σε κάποιο βαθμό, το γεγονός ότι μπορεί να αποπληρώνει εκ των προτέρων, αποδεικνύοντας έτσι ότι η οικονομική πολιτική του αποδίδει».