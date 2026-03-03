Γ. Στουρνάρας: Ο περιορισμός του έμφυλου χάσματος στον οικονομικό αλφαβητισμό αφορά ολόκληρη την ευρωζώνη

«Ο περιορισμός του έμφυλου χάσματος στον οικονομικό αλφαβητισμό δεν είναι εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Θέλουμε να έχουμε ορθολογικούς ανθρώπους, έστω στο πλαίσιο του ''περιορισμένου ορθολογισμού (bounded rationality)'' όπως λέμε —όπως ξέρετε, ο homo economicus δεν είναι homo sapiens. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να λαμβάνουν λογικές αποφάσεις και να κατανοούν τι κάνουμε. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής γίνεται πιο αποτελεσματική.

Οι άνθρωποι λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για αποταμίευση και επενδύσεις. Κατανοούν πώς διαμορφώνεται ο πληθωρισμός. Έτσι μεγιστοποιούμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη». Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην παρέμβασή του στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με τη συμμετοχή της προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde, του προέδρου της Deutsche Bundesbank Joachim Nagel και της συνδιευθύντριας του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του Mannheim Tabea Bucher-Koenen. Στο πάνελ συζήτησαν για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και τι πρέπει ακόμη να γίνει για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε επίσης η πρωτοβουλία «EuroSteps Challenge - Βήματα για να έχεις τον έλεγχο των χρημάτων σου».

Όπως ανέφερε επίσης, «στην Ελλάδα υπάρχει μια εθνική στρατηγική υπό την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εμείς ως Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχουμε ενεργά ως σύμβουλοι. Όχι μόνο εμείς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημόσιοι φορείς, φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Τώρα πλέον έχουμε έναν οδικό χάρτη για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Επίσης, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες. Όπως είπα πριν, στο επίπεδο της ακαδημαϊκής έρευνας και οικονομικής ανάλυσης η τράπεζα εκπονεί έρευνες και μελέτες με ακαδημαϊκούς πάνω στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, στα αίτια και στις συνέπειές του, υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις».

Αναφερόμενος στη συνεισφορά του Δικτύου του Ευρωσυστήματος για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, πρότεινε να δημιουργηθεί ένας δείκτης ο οποίος θα καταγράφει τη διαφορά μεταξύ του επίσημου, καταγεγραμένου πληθωρισμού και των αντιλήψεων που έχουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες γι' αυτόν.

Όπως είπε «στις έρευνες καταναλωτών γνωρίζουμε πλέον ότι οι αντιλήψεις για τον πληθωρισμό διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, και ότι διαφέρουν από τον καταγεγραμμένο πληθωρισμό. Γιατί; Επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Γνωρίζουμε ότι ο "πληθωρισμός των φτωχών" και οι προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό είναι υψηλότερες από τις δικές μας προβλέψεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οπότε πιστεύω πως, αν μετρήσουμε και δούμε ότι αυτές οι διαφορές μειώνονται, τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι σημαντικό. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης που αξίζει να παρακολουθούμε. Ναι, για να είμαστε πρακτικοί».