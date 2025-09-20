Γ. Στουρνάρας: Ανοιχτή η Ελλάδα σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες

Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, είτε προέρχονται από ξένους επενδυτές στον χρηματοπιστωτικό της τομέα είτε από τοπικούς δανειστές που επεκτείνονται στο εξωτερικό, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Υποστηρίζουμε μια πολύ φιλοευρωπαϊκή άποψη, η οποία βοηθά στην εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο Στουρνάρας σε συνέντευξή του το Σάββατο.

Μιλώντας στο περιθώριο μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, πρόσθεσε: «Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω ότι αυτό θα επικρατήσει και αλλού».

Η κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα, οι δανειστές και η κοινή γνώμη έχουν υιοθετήσει «μια πολύ, πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση», σύμφωνα με τον κεντρικό Έλληνα τραπεζίτη.

«Υπάρχουν πολλά κέρδη μεταξύ των δύο πλευρών αν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και φυσικά αν ολοκληρώσουμε την ένωση τραπεζών και κεφαλαιαγορών. Υπάρχουν πολλά θετικά», δήλωσε ο Στουρνάρας.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά την περίοδο 2025-2027 θα είναι ελαφρώς πάνω από 2% κατά μέσο όρο, περίπου διπλάσια από το ευρωπαϊκό ποσοστό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη ζητούν διασυνοριακή τραπεζική ενοποίηση στην ήπειρο, τέτοιες κινήσεις δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτες από τις κυβερνήσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, αντιτάχθηκε στην προσφορά εξαγοράς της Unicredit για την Commerzbank, ενώ η Unicredit απέσυρε την προσφορά της για την ιταλική ανταγωνίστρια Banco BPM SpA, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κυβερνητική άδεια.