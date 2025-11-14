Γ. Μπρατάκος: Στη σωστή κατεύθυνση η ελληνική στήριξη για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, χαιρέτισε τη θέση που εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο ECOFIN, σχετικά με τη στήριξη της πρότασης για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες, χωρίς το ισχύον όριο των 150 ευρώ.

«Η τοποθέτηση του υπουργού στις Βρυξέλλες αποτελεί μια ξεκάθαρη και τολμηρή παρέμβαση προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Μπρατάκος, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τη διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θα προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα διαμορφώσει συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ΕΒΕΑ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που θωρακίζει την αγορά από αθέμιτες πρακτικές και ενισχύει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με κανόνες.

«Η θέση της Ελλάδας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση: ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, κοινό για όλους, που επιτρέπει στην υγιή επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί, να καινοτομήσει και να επενδύσει», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες ζητούν εδώ και χρόνια ένα δίκαιο και σύγχρονο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση στο ECOFIN και τη στάση της χώρας «καθοριστικό βήμα» προς αυτή την κατεύθυνση.