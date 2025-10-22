Γ. Κώτσηρας: Τους επόμενους μήνες η έναρξη του ψηφιακού μητρώου ακινήτων «Μίδας» – Στα 2,7 δισ. επενδύσεις σε ακίνητα το 2024

Αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2% καταγράφεται στον προϋπολογισμό του 2026, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 2,7 δισ. το 2024, με ανοδική πορεία και το 2025, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας κατά τη συνομιλία του με τον δημοσιογράφο του Mega, Τo Bήμα, ot.gr, Ντίνο Σιωμόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

«Η επένδυση σε ακίνητα έχει σημαντική συνεισφορά στην οικονομία, φέρνει χρήματα, θέσεις εργασίας, κινητικότητα στην αγορά, παράλληλα όμως υπάρχουν και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται», τόνισε ο Γ. Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τα ακίνητα διαχρονικά τίθεται εν όψει ενός απλοποιημένου και πιο συγκροτημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, πρόσφατα ψηφίστηκε ένας ενιαίος κώδικας για τη νομοθεσία ακινήτων, ένα νομοθέτημα στο οποίο θα μπορεί κανείς να βρει όλα όσα αφορούν ένα ακίνητο που τον ενδιαφέρει. Κατά τον ίδιο «αυτό ήταν κάτι που έμοιαζε αυτονόητο, όχι όμως για μια σύνθετη νομοθεσία όπως αυτή των ακινήτων, πλέον όμως είναι ένα εργαλείο στο οποίο κάποιος πλέον μπορεί να βασιστεί για να επενδύσει, μια κωδικοποιημένη νομοθεσία».

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι ο «Μίδας», το νέο ψηφιακό μητρώο, το οποίο θα βοηθήσει την αγορά ακινήτων να απαλλαγεί από τις περιττές πληροφορίες, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στους επόμενους μήνες, μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική διασύνδεση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αναφορικά με τα κλειστά ακίνητα, ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι ένα μείζον ζήτημα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσιτής στέγης. Όπως ανέφερε «ήδη υλοποιούνται δράσεις για να πέσουν νέα ακίνητα στην αγορά, θέλουμε να δούμε πως θα αποδώσουν τα μέτρα που θα ψηφιστούν, υπάρχει σε εξέλιξη η φοροέκπτωση σε σχέση με τις ανακαινίσεις κατοικιών, ενώ θα δοθεί επέκταση για δύο ακόμα χρόνια. Όλα αυτά μαζί θεωρούμε ότι θα συντελέσουν στο να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά».

Ο ίδιος, εξάλλου, έκανε λόγο και για το θέμα της φορολογίας των ακινήτων και το πώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση, μιλώντας για την πρόσφατη παρέμβαση σε σχέση με τα εισοδήματα από τα ενοίκια, για πιο ομαλή κλιμάκωση της φορολογίας που προέρχεται από τα ενοίκια και θα ψηφιστεί σε λίγες ημέρες με το φορολογικό νομοσχέδιο, στη σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά και στην επένδυση σε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη συνδεση ιδιοκτήτη-ενοικιαστή για να απελευθερωθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι ο υφυπουργός δήλωσε στο πλαίσιο του Συνεδρίου ότι οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 δεν θα αλλάξουν, με στόχο να ομαλοποιηθεί η αγορά των ακινήτων και παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε αυτές «σαν μοντέλο, το οποίο από μόνο του είναι απαρχαιωμένο», επισήμανε ότι αν λειτουργήσουν με ορθολογισμό και μετά από σοβαρή μελέτη, μπορούν να διασφαλίσουν σταθερότητα και διαφάνεια απέναντι σε φαινόμενα φοροδιαφυγής.\

Κεντρική φωτ.: Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Photo: Aphroditi Houlaki)