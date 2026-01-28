Γ. Κώτσηρας: Συνδιαμορφώνουμε ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας αυτής μέσω της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, σε συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Αντικείμενο των συνεδριάσεων ήταν η κύρωση α) της Προσθήκης στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και τροποποίηση του ν. 4428/2016 και β) της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων και εφαρμοστικές διατάξεις.

Στις τοποθετήσεις του, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πάταξη της φοροδιαφυγής, με μετρήσιμα αποτέλεσμα και απτά οφέλη για τους πολίτες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η σύγχρονη διεθνής οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την ταχεία και εκτεταμένη διασυνοριακή μετακίνηση κεφαλαίων, την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και σύνθετων μέσων πληρωμής, όπως τα κρυπτοστοιχεία, δημιουργεί αυξημένες προκλήσεις στην πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διασυνοριακής απάτης – προκλήσεις που καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μόνη της.

Η Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες, επιδιώκει να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, εξήγησε ο κ. Κώτσηρας, και, στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της εκλογής του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup για τη συνδιαμόρφωση των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στις προς κύρωση πολυμερείς συμφωνίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και τα κρυπτοστοιχεία, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι διευκολύνουν τη διασυνοριακή και λειτουργική ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, και τόνισε ότι κύρωσή τους είναι ένα ζήτημα που αφορά «την αξιοπιστία του ελληνικού φορολογικού συστήματος, την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και τη βελτίωση των δημόσιων εσόδων».

Η συζήτηση για τα δύο νομοσχέδια θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.